Jezero je izuzetno neobično jer se u njega ulivaju tri reke, a nijedna ne ističe iz njega. Zato je jezero koje nestaje ostalo misterija za geologe, a izvor brojnih priča o duhovima za lokalne stanovnike.

Prema rečima lokalnih stanovnika, u noćima kada je jezero puno, na obali se pojavljuje fantom. Drugi pak tvrde da su videli kelpija, odnosno vodenog duha – sivkasto ili beličasto stvorenje nalik konju koje može da poprimi ljudski oblik.

Naziv Laugarema potiče od galskog „loch an rith amach“, što znači „tekuće jezero“.

Prema lokalnoj legendi, kočija sa konjima je potonula u njemu u 19. veku dok su pokušavali da pređu usred noći. Kočijaš i oba konja su se udavili „nakon strašne borbe za život“. Foto: Jutjub printskrin

- LJudi su tvrdili da su čuli udaranje kopita u blatu dok su se borili da pobegnu iz duboke vode - napisao je pripovedač Stiven O’Hara za Nort Vord NI.

O’Hara je dodao da „Laugarema nije mesto gde bi trebalo da budete nakon mraka, a posebno ne tokom jakih kiša“.

Geološko društvo smatra da je jezero koje nestaje jedno od najzagonetnijih geoloških nalazišta u Severnoj Irskoj. Upravo zbog toga, hidrogeolog dr Pol Vilson iz Britanskog geološkog zavoda započeo je detaljno proučavanje jezera, piše Live Science.

- Laugarema je dinamičan predeo i dok se približavate jezeru, uzbudljivo je pogađati u kakvom ćete ga stanju zateći - rekao je dr Vilson.

Iako u jezero ulaze tri reke, a nijedna ne izlazi, ono takođe ima podzemni odvod. Taj odvod ispušta svu vodu u podzemni sistem odvodnjavanja, o kome se trenutno vrlo malo zna.

- Trenutno vrlo malo znamo o detaljima podzemnog sistema odvodnjavanja - dodao je dr Vilson.

Jedna teorija o ponašanju jezera, koju je izneo Live Science, povezana je sa pritiskom i sedimentom. Tri reke koje se ulivaju u jezero donose vodu, ali i otpad koji tone na dno i na kraju prekriva podvodni odvod. Kada se rupa potpuno blokira, nivo vode brzo raste, ali kada dostigne određeni nivo, pritisak vode iznenada otpušava odvod.

Kada se to desi, voda može ponovo početi da se odvodi i jezero se prazni - i ceo proces počinje ispočetka.

BONUS VIDEO: