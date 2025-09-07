Savezna vlada Nemačke želi da modernizuje vojnu službu i zato predlaže nacrt zakona.

Bundesver odlazi sa 5.000 vojnika u Litvaniju. Potrebno je više vojnika i više opreme. Na raspolaganju stoje desetine milijardi evra.

Bundesver mora da postane "sposoban za rat"

Nemačka, rekao je jednom ministar odbrane Boris Pistorijus, mora postati "sposobna za rat". To ima mnogo aspekata. I mnoge zabrinjava.

Institucije civilnog društva poput Tehničke službe za pomoć (THW) ili bolnica se pripremaju. Gradovi i opštine proveravaju zalihe. Statika mostova se kontroliše. Postoji "Operativni plan Nemačka", koji beleži šta sve mora da se promeni ako stvari u Nemačkoj postanu ozbiljne. Foto: Profimedia

Tako je i u vojnoj duhovnoj službi. Tri vrhovna duhovnika u Bundesveru - evangelički biskup Bernhard Felmberg, njegov katolički pandan biskup Franc-Jozef Overbek (61) i rabin Žolt Bala (46) - brinu se o mnogim aspektima vojnog života. NJihove posete jedinicama usmerene su i na brige i na potrebe vojnika.

Tako je Felmberg ovoga leta, nakon posete vojnoj bolnici u Berlinu, istakao izazov posttraumatskih stresnih poremećaja (PTSP), sa kojima vojnici, a time i Bundesver, moraju da se nose. Tu su duhovnici traženi jednako kao i psiholozi, rekao je evangelički biskup i dodao: "Oni su uvek sagovornici izvan hijerarhije", prenosi Dojče vele.

Felmberg je već pre nekoliko meseci ukazao na to da bi Bundesver u slučaju rata morao da računa sa 500 do 600 poginulih ili ranjenih dnevno, kao i na brojne ranjenike. Deluje kao da duhovnik želi da prodrma svoju i druge crkve.

Ovaj evangelički biskup je trenutno veoma tražen. Koliko - pokazalo se na jednom događaju sredinom jula u Berlinu. Tada je Felmberg, koji sam nikada nije bio vojnik, proslavio u spomen-crkvi Kajzer-Vilhelm u Berlinu, tokom bogosluženja, svoj 60. rođendan. Tim povodom govor je održao najviši nemački oficir, glavni inspektor general Karsten Brojer. Foto: Profimedia

On ga je pohvalio kao "čoveka od akcije" i "pravog insajdera" Bundesvera, kao "svetionik". Felmberg, kojeg je Brojer više puta nazvao "našim biskupom", imao je veliku želju da svoju crkvu "pripremi na mogućnost odbrane zemlje i saveza". On pristupa stvarima "praktično i opipljivo" i konačno je politički "Operativni plan Nemačka" proširio na "Duhovni operativni plan Nemačka", rekao je glavni inspektor.

"Braniti slobodu"

- Ratna situacija kao takva nam je postala toliko bliska, koliko nikada nismo mislili da će biti - kaže katolički vojni biskup Overbek u intervjuu za Dojče vele. On govori o "sistematskom ratu".

- Od najveće je važnosti da učinimo sve kako bismo ojačali i odbranili naš sistem, koji predstavlja slobodu, demokratiju i vladavinu prava - istakao je Overbek.

Činjenica je da se vojnici Bundesvera moraju pripremiti na "ratnu situaciju", kaže katolički biskup. "Niko se ne nada da će se to dogoditi. Ali moramo ih pripremiti." Foto: Profimedia

Overbek je uveren da mnogi ljudi u Nemačkoj imaju pred očima ozbiljnost aktuelne situacije. To doživljava u susretima s pripadnicima Bundesvera kao i u "mnogim vrlo ozbiljnim večernjim razgovorima" u svojoj biskupiji Esen: Sve to ljude zaokuplja".

Jevrejska vojna duhovna služba u Nemačkoj je još u izgradnji - i sada je takođe tražena. Ona je utemeljena državnim ugovorom saveznih vlasti i Centralnog veća Jevreja u Nemačkoj u decembru 2019. Na njenom čelu je već više od četiri godine vojni glavni rabin Žolt Bala. NJemu pomaže deset rabina.

On u razgovoru za Dojče vele kaže da se tih deset rabina upravo uvodi u službu, što omogućava "fleksibilno i brzo reagovanje na nove izazove". Jevrejski duhovnici sarađuju sa svojim hrišćanskim kolegama i u "postupanju s najozbiljnijim kriznim situacijama".

Bala se rano zauzeo za to da vojni duhovnici Bundesvera zajedno s vojnim pastorima i vojnim rabinima iz više članica NATO mogu da učestvuju u treningu koji je organizovalo američko ratno vazduhoplovstvo.

Razmena s međunarodnim partnerima važan je korak. Radi se o saradnji, umrežavanju, boljem korišćenju resursa.

Krajem novembra vojni rabinat organizuje "Prvu međunarodnu konferenciju vojnih rabina" u Berlinu, na kojoj se očekuju duhovnici iz više članica NATO i partnerskih zemalja.

(Dojče vele)

