Kao odgovor na promene u bezbednosnoj situaciji i sve izraženije tenzije na istoku, Bundesver šalje vojnu tehniku i osoblje u Litvaniju, gde će se održati velike vežbe Kvadriga 2025. Fokus je jasan, jačanje zaštite baltičke regije i zajednički odgovor na potencijalne krize.

Analitičari navode da ovim događajem Litvanija postaje ključna tačka dugoročne prisutnosti nemačkih snaga, a do 2027. planira se formiranje potpuno operativne 45. oklopne brigade, sa oko 5.000 vojnika.

Novinar Goran Gajić govorio je, iz Minhena, o tome koje poruke Nemačka šalje ulaskom vojnih trupa i tehnike u Litvaniju.

Foto: Shutterstock

 

- Očekuje se da će 45. oklopna brigada biti funkcionalna do 2027. godine. Oko 8.000 vojnika iz NATO zemalja učestvovaće u vojnim vežbama, a jedan od razloga jeste činjenica da se u isto vreme Sprovodi vojna akcija ruske i beloruske vojske, u kojoj učestvuje čak 13.000 vojnika. Cilj vežbi nije konfrontacija, već odvraćanje od eskalacije sukoba. Litvanija je značajna tačka NATO saveza, a za Rusiju tačka dodira velikih sila - objašnjava Gajić.

Gajić takođe napominje da prisustvo nemačkih vojnih snaga u Litvaniji za građane ove dve države ne predstavlja novinu.

Pročitajte još

NEMAČKA SE SPREMA ZA RAT: "500 do 600 mrtvih na dan"

NEMAČKA SE SPREMA ZA RAT: "500 do 600 mrtvih na dan"

20:16

KRAJ EVROPSKOG PROJEKTA? Berlin nezadovoljan, preti izlaskom

KRAJ EVROPSKOG PROJEKTA? Berlin nezadovoljan, preti izlaskom

17:15

PENTAGON MENJA IME POSLE 75 GODINA? Tramp "Zvuči pobedničko"

PENTAGON MENJA IME POSLE 75 GODINA? Tramp "Zvuči pobedničko"

08:46

NAPETO: Rojters uklonio sporan snimak Putina i Sija

NAPETO: Rojters uklonio sporan snimak Putina i Sija

22:39

Foto: Profimedia

 

- Prvi put od kraja Drugog svetskog rata nemački vojnici su stacionirani u inostranoj državi.

O vojnoj službi u Nemačkoj istakao je da se radi o nacrtu zakona i tački reforme.

- On podrazumeva povećanje broja vojnika Bundesfera na 260.000 aktivnih vojnika, kao i 200.000 rezervnih. Punoletni muškarci će dobijati upite da li pristaju na dobrovoljno pridruživanje i vojnu službu, a imaće opciju i da ne pristanu na to. Ukoliko ovakav način povećanja broja vojnika Bundesfera ne bude dao rezultate, možda ponovo bude uvedena i obavezna vojna služba.

(Kurir)

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Sport

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Sport

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!

BONUS VIDEO:

#Nemačka vesti #Litvanija vesti #nemačka vojska #vojska #bundesver #nato
Komentari 1
УБИЦА, КРИМИНАЛАЦ ИЛИ ПОЛИЦАЈАЦ? Ко је Спасоје Вулевић?

UBICA, KRIMINALAC ILI POLICAJAC? Ko je Spasoje Vulević?