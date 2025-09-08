Kao odgovor na promene u bezbednosnoj situaciji i sve izraženije tenzije na istoku, Bundesver šalje vojnu tehniku i osoblje u Litvaniju, gde će se održati velike vežbe Kvadriga 2025. Fokus je jasan, jačanje zaštite baltičke regije i zajednički odgovor na potencijalne krize.

Analitičari navode da ovim događajem Litvanija postaje ključna tačka dugoročne prisutnosti nemačkih snaga, a do 2027. planira se formiranje potpuno operativne 45. oklopne brigade, sa oko 5.000 vojnika.

Novinar Goran Gajić govorio je, iz Minhena, o tome koje poruke Nemačka šalje ulaskom vojnih trupa i tehnike u Litvaniju. Foto: Shutterstock

- Očekuje se da će 45. oklopna brigada biti funkcionalna do 2027. godine. Oko 8.000 vojnika iz NATO zemalja učestvovaće u vojnim vežbama, a jedan od razloga jeste činjenica da se u isto vreme Sprovodi vojna akcija ruske i beloruske vojske, u kojoj učestvuje čak 13.000 vojnika. Cilj vežbi nije konfrontacija, već odvraćanje od eskalacije sukoba. Litvanija je značajna tačka NATO saveza, a za Rusiju tačka dodira velikih sila - objašnjava Gajić.

Gajić takođe napominje da prisustvo nemačkih vojnih snaga u Litvaniji za građane ove dve države ne predstavlja novinu.

- Prvi put od kraja Drugog svetskog rata nemački vojnici su stacionirani u inostranoj državi.

O vojnoj službi u Nemačkoj istakao je da se radi o nacrtu zakona i tački reforme.

- On podrazumeva povećanje broja vojnika Bundesfera na 260.000 aktivnih vojnika, kao i 200.000 rezervnih. Punoletni muškarci će dobijati upite da li pristaju na dobrovoljno pridruživanje i vojnu službu, a imaće opciju i da ne pristanu na to. Ukoliko ovakav način povećanja broja vojnika Bundesfera ne bude dao rezultate, možda ponovo bude uvedena i obavezna vojna služba.

