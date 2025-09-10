Ubod stršljena je vrlo bolan, no u većini slučaja nije koban kako neki misle. Uglavnom se sve završi blagim otokom koji traje nekoliko dana. Međutim, ubod stršljena ponekad može izazvati anafilaktički šok, odnosno alergijske reakcije na otrov, a tada je čitava stvar mnogo opasnija.

U svakom slučaju, najbolje je izbegavati avanture u prirodi na mestima gde ima stršljenova. Ako se bavite baštovanstvom, budite na oprezu i zaštititi otvorene delove tela. Ako ipak dođe do uboda, odmah izvadite žaoku i stavite hladan oblog.

Ubod stršljena – simptomi i reakcije

Ubod stršljena uglavnom izaziva otekline, crvenila i osećaja svraba na oštećenom delu kože. Mali ubod može proći već za pola sata ili sat vremena, ali ako je osoba posebno osetljiva na njegov otrov, može oteći čitava ruka, noga ili drugi deo tela na kojemu se nalazi ubod.

Kako biste sprečili širenje otrova u telu, ubodeni deo tela držite povišeno u odnosu na trup, savetuje portal Krenizdravo.rtl.hr.

Ako je žaoka ostala u koži, pokušajte ga istisnuti nekim ravnim nožem. Nemojte koristiti pincetu jer se njome najčešće samo otrov dodatno istisnete u telo, a žaoka ostane dublje u koži.

Foto: Profimedia

Posebno su opasni ubodi na predelu grla i vrata jer oteklina može uzrokovati otežano disanje ili čak gušenje, zbog čega je ozleđenu osobu potrebno odmah odvesti u hitnu.

Ubodi otrovnih insekata poput stršljena posebno su opasni za osobe sklone alergijskim reakcijama. One mogu pasti u anafilaktički šok.

Ubod stršljena može dovesti do anafilaktičkog šoka koji dolazi iz nekoliko razloga:

Zbog toga što je osoba alergična na ugriz insekta,

Zbog toga što je ubod na nezgodnom mestu gde otok izaziva gušenje,

Ako je osobu u proteklih nekoliko nedelja već ugrizao stršljen ili osa, imunološki sistem je postao preosjetljiv na alergen i u slučaju ponovnog uboda dolazi do anafilaktičke reakcije organizma.

Potrebno je naglasiti da u slučaju anafilaktičkog šoka treba odmah pozvati hitnu pomoć kako bi se sprovela antišok terapija. Tu terapiju mogu izvesti samo profesionalci koji praćenjem simptoma određuju doze adrenalina, antihistaminika i kortikosteroida, kako bi neutralizovali alergijsku reakciju.

U slučaju da je čovek u smrtnoj opasnosti, a u tom trenutku nema doktora koji bi mu pomogao, alergijska reakcija se može ublažiti injekcijom adrenalina koja je unapred pripremljena. Zato, ako ste izloženi opasnosti od ugriza stršljena, a posebno ako ste alergični na ugriz insekata, potrebno je da imate jednu takvu injekciju i tablete antihistaminika za svaki slučaj, a za sve to se pre svega posavetujte sa doktorom.

Ubod stršljena – šta preduzeti?

U slučaju da nema alergijske reakcije, već je u pitanju samo običan otok, mesto uboda treba tretirati hladnim oblozima. U tu svrhu možete upotrebiti hladan predmata kao što je metalna kašika.

Međutim, u nekim slučajevima, alergijska reakcija može zakasniti i 8 do 10 sati, pa je ipak najbolje obratiti se lekaru, posebno ako vas je već ugrizao insekt u poslednjih nekoliko nedelja.

Dobar savet za ubod stršljena i drugih insekata

Jedan iskusni pčelar kaže da otok i bol koji nastaju zbog ugriza pčele, ose ili stršljena, možete ublažiti i pomoću tablete aspirina ili andola. Potrebno je jednu tabletu rastopiti i prisloniti na mesto uboda, držati jedan minu, a zatim skloniti. To je potrebno učiniti odmah nakon uboda i tako ćete smanjiti otok i ublažiti bol i svrab, prenosi 100posto.jutarnji.hr.

Ako ste vas ubode stršljena ili neki drugi insekt, nemojte paničiti. U slučaju alergijske reakcije bitno je odmah posetiti lekara.

BONUS VIDEO: