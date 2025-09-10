Tu informaciju je na društvenoj mreži X potvrdio i Cezari Tomčik, zamenik ministra odbrane Poljske.

Predsednik Poljske hoće da pokrene Član 4 NATO saveza

- Operacija u poljskom vazdušnom prostoru završila je nakon noćnog, sveobuhvatnog napada dronovima i njihovog prelaska preko naših granica - izjavio je poljski predsednik Karol Navrocki.

Dodao je da se na sastanku u Nacionalnom bezbednosnom birou (BBN) raspravljalo i o mogućnosti pokretanja člana 4 NATO saveza.

Taj član predviđa da će se države članice međusobno savetovati "kad god je, po mišljenju bilo koje od njih, ugrožena teritorijalna celovitost, politička nezavisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka". FOTO: Profimedia

Za razliku od člana 5, koji definiše zajedničku odbranu i obavezu da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, član 4 ne podrazumeva vojni odgovor, već pokretanje konsultacija unutar Saveza.

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da je Poljska najbliža oružanom sukobu od Drugog svetskog rata.

- Nemam razloga da tvrdim da smo na ivici rata, ali linija je pređena i situacija je neuporedivo opasnija nego ranije - rekao je.

Dodaje da je Varšava zatražila aktivaciju NATO člana 4 i da zemlji treba više od izraza solidarnosti. Foto: Profimedia

Član 4 omogućava bilo kojoj članici NATO da iznese pitanje na razmatranje u okviru Alijanse. To nije vojni odgovor.

Tusk takođe navodi da je tokom noći bilo 19 "upada" u poljski vazdušni prostor, pri čemu su četiri drona oborena.

- Veliki broj dronova došao je iz Belorusije - dodao je.

Šta je član 4 i šta može da znači?

Član 5 - princip kolektivne odbrane - je poznat, ali član 4 je drugačiji.

Prema ugovoru, bilo koja od 32 članice Alijanse može formalno pozvati na član 4 kako bi pitanje bilo razmatrano na sastanku Saveta NATO-a, glavnog tela za donošenje odluka.

Član glasi: "Strane će se konsultovati kad god, po mišljenju bilo koje od njih, ukoliko je ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost bilo koje od strana." Foto: Profimedia

Čim se aktivira član 4, pitanje se razmatra i može dovesti do zajedničke odluke ili akcije NATO-a.

Međutim, ne podrazumeva nikakvu vojnu intervenciju.

Za razliku od člana 5, koji je aktiviran samo jednom, član 4 je aktiviran sedam puta u istoriji NATO-a.

Najnoviji primer je 24. februar 2022, kada su Bugarska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka zatražile konsultacije po članu 4 zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Podsetimo, poljska vojska objavila kraj vojne operacije nakon obaranja dronova koji su ušli u njen vazušni prostor, a izdato je i upozorenje stanovništvu da ne dira oborene dronove. Foto: Profimedia

- U toku je potraga za mogućim mestima udara objekata koji su narušili poljski vazdušni prostor. Imajući u vidu bezbednost građana, zahtevamo da u slučaju primećivanja nepoznatih objekata ili njihovih ostataka ne prilaze, ne dodiruju niti pomeraju to. Ti delovi bi mogli da predstavljaju pretnju i sadrže opasne materijale. NJih moraju da podrobno pregledaju nadležne službe - navedeno je iz poljske vojske.

Četiri aerodroma su bili privremeno zatvoreni, uključujući glavni varšavski aerodrom Šopen i aerodrom Žešov-Jasionka, čvorište za transfer putnika i oružja u Ukrajinu.

Ruski dron pogodio zgradu u Poljskoj?

Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Virikima na istoku Poljske, ali niko nije povređen, prenela je privatna televizijska kuća Polsat njuz, pozivajući se na informacije lokalne policije.

#PILNE: Portal Nowy Tydzień opublikował zdjęcie budynku w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim, na który spadły szczątki rosyjskiego drona. Na miejscu są służby. Nie ma osób poszkodowanych. pic.twitter.com/Oz8qjEaTM6 — Remiza.pl (@remizacompl) September 10, 2025

Prema navodima Polsat NJuza, oštećeni su krov zgrade i parkiralište, ali nitko od stanovnika nije povređen.

- Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću - potvrdio je lokalni policijski inspektor.

The aftermath of debris from a Russian drone crashing onto a house in the village of Wyryki, Włodawa County, Poland pic.twitter.com/ViZCbxlLK8 — Defence24com (@Defence24eng) September 10, 2025

Tokom noći Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, a više od deset dronova ušlo je i u poljski vazdušni prostor. Poljska vojska potvrdila je da su oni koji su predstavljali direktnu pretnju srušeni.

❗According to unofficial reports, a drone was found in Cześniki near Zamość. The photo was provided to us by a Defence24 reader. It is most likely a Gerbera-type unmanned aerial vehicle, which the Russians use to overload Ukrainian air defenses. pic.twitter.com/aO3Pp4Vee7 — Defence24com (@Defence24eng) September 10, 2025

Broj i način kretanja letelica, prema navodima Defence24, ukazuju na namernu rusku provokaciju.

Poljska policija je saopštila da je pronašla oštećeni dron u selu Čosnovka na istoku zemlje, na oko 40 kilometara od granice sa Belorusijom.

🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).



Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE — michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Fotografiju letelice redakciji portala Defence24 poslao je jedan čitalac, a prema neslužbenim informacijama reč je o dronu tipa Gerbera, kakve Rusija koristi za preopterećenje ukrajinske protivvazdušne odbrane.

