Lazar Ristovski i njegova partnerka i koleginica Anica Lazić uživaju u ljubavnoj bez obzira na velike razlike u godinama. Osim toga, oni nižu uspehe i na poslovnom planu čime se pohvalila i mlada glumica sa iznenađujućom fotografijom.

Anica Lazić je na Instagramu objavila nekoliko fotografija sa snimanja. Na prvoj je tip-top sređena i izgleda kao holivudska diva, a već na sledećoj se mogu videti ogromne modrice na njenom telu. Kako je napisala uz fotografiju "gluma boli".

Foto: Instagram printskrin/anicalazicofficial

 

 

Na sledećoj fotografiji vidi se kadar sa bokserskim rukavicama, te ni ne čudi što je snimajući dan završila sa ovim povredama.

Podsetimo, Anica i Lazar su do nedavno letnje dane provodili na moru, a sada su se vratili radnim obavezama.

Anica je nedeljama uživala na plaži okupana sunčevim zracima, a sudeći prema fotografijama koje često objavljuje, odlično se provodila.

Lazar Ristovski je iznenadio javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako kažu, danas dobijaju samo poruke podrške.

(Kurir)

НЕБОЈША ЧОВИЋ НИЈЕ МОГАО ВИШЕ ДА ЋУТИ! Председник КСС открио због чега је настао тотални хаос у репрезентацији Србије

