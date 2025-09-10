Lazar Ristovski i njegova partnerka i koleginica Anica Lazić uživaju u ljubavnoj bez obzira na velike razlike u godinama. Osim toga, oni nižu uspehe i na poslovnom planu čime se pohvalila i mlada glumica sa iznenađujućom fotografijom.
Anica Lazić je na Instagramu objavila nekoliko fotografija sa snimanja. Na prvoj je tip-top sređena i izgleda kao holivudska diva, a već na sledećoj se mogu videti ogromne modrice na njenom telu. Kako je napisala uz fotografiju "gluma boli".
Na sledećoj fotografiji vidi se kadar sa bokserskim rukavicama, te ni ne čudi što je snimajući dan završila sa ovim povredama.
Podsetimo, Anica i Lazar su do nedavno letnje dane provodili na moru, a sada su se vratili radnim obavezama.
Anica je nedeljama uživala na plaži okupana sunčevim zracima, a sudeći prema fotografijama koje često objavljuje, odlično se provodila.
Lazar Ristovski je iznenadio javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.
Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako kažu, danas dobijaju samo poruke podrške.
(Kurir)