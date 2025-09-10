Pevač Željko Bebek je na praznik Male Gospe (ili Male Gospojine, katolici obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice 8. septembra, pravoslavci 21.9.) posetio Međugorje u Hrvatskoj.

Foto: Z. Milutinović/ATA images

Bio je u društvu supruge Ružice i njihove dece, sina Zvonimira i ćerke Katarine. Fotografisali su se zajedno ispred kipa Gospe na brdu ukazanja, a fotografiju je objavila Ružica uz opis:

- Mala Gospa - Međugorje.

Katarina privukla pažnju

Ružica i Zvonimir često se pojavljuju na fotografijama sa 77-godišnjim pevačem, a ćerka Katarina viđa se retko, pa zbog toga svaki put privlači pažnju javnosti. Ove je godine proslavila 20. rođendan, a na fotografijama uvek hvale njen prirodni izgled. Foto: ATA images

Željko i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu, kad je njemu bilo 52, a njoj 18 godina. Venčali su se 2002. godine u Dubrovniku i od tada često putuju, sami ili s decom.

Imaju dvoje dece, a sin Zvonimir čak i svira u očevom bendu.

(Indeks)

