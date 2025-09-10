Pevač Željko Bebek je na praznik Male Gospe (ili Male Gospojine, katolici obeležavaju rođenje Presvete Bogorodice 8. septembra, pravoslavci 21.9.) posetio Međugorje u Hrvatskoj.

Foto: Z. Milutinović/ATA images

 

 

Bio je u društvu supruge Ružice i njihove dece, sina Zvonimira i ćerke Katarine. Fotografisali su se zajedno ispred kipa Gospe na brdu ukazanja, a fotografiju je objavila Ružica uz opis:

- Mala Gospa - Međugorje.

 

Pročitajte još

Legenda srpskog filma ispraćena na večni počinak (FOTO)

Legenda srpskog filma ispraćena na večni počinak (FOTO)

15:15

"Zašto ako ženu siluje otac ili pop ona ne sme da abortira?"

"Zašto ako ženu siluje otac ili pop ona ne sme da abortira?"

15:14

MISTERIJA: Dve verzije tragične smrti člana Bijelog dugmeta

MISTERIJA: Dve verzije tragične smrti člana Bijelog dugmeta

09:09

ISTINA O BEBEKOVOM POREKLU: Demantovao pogrešne informacije

ISTINA O BEBEKOVOM POREKLU: Demantovao pogrešne informacije

11:00

 

Katarina privukla pažnju

Ružica i Zvonimir često se pojavljuju na fotografijama sa 77-godišnjim pevačem, a ćerka Katarina viđa se retko, pa zbog toga svaki put privlači pažnju javnosti. Ove je godine proslavila 20. rođendan, a na fotografijama uvek hvale njen prirodni izgled.

Foto: ATA images

 

 

Željko i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu, kad je njemu bilo 52, a njoj 18 godina. Venčali su se 2002. godine u Dubrovniku i od tada često putuju, sami ili s decom.

Imaju dvoje dece, a sin Zvonimir čak i svira u očevom bendu. 

(Indeks)

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Sport

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Sport

HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!

BONUS VIDEO:

#Željko Bebek #pevač Željko Bebek #Željko Bebek ćerka #Željko Bebek žena #Ružica Bebek #Katarina Bebek #Zvonimir Bebek #Željko Bebek sin #Gospa iz Međugorja #Međugorje #Međugorje vesti #Hrvatska vesti #VIP #Bijelo dugme #grupa Bijelo dugme #Bijelo dugme pevač
Komentari 0
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ - ЕУРОБАСКЕТ 2025: Распоред нокаут фазе, резултати свих утакмица, групе, табеле!

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!