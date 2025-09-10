Žika Jakšić, nakon zdravstvenih problema vratio se poslu, snimanju takmičenja "Nikad nije kasno".

Žika Jakšić proveo je sedam dana u bolnici, nakon čega je bio na kućnom lečenju, a sada je prvi put otkrio sve o bolesti, simptomima i oporavku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

- Konačno sam spavao. Evo dobro sam. Nadam se da sam uspeo da se rehabilitujem. Nije 100 odsto, možda nekih 85. Nekad mi u razgovoru zafali reč. Neko to ne primeti, ali ja imam traumu u glavi. Još traje oporavak.

Nisam osećao ruku kao svoju, lice mi je palo

Žika je opisao kako je mu je pozlilo.

- Ustao sam u tri ujutru, otišao pod tuš. Kad sam počeo da se brijem. Levom rukom naneo, desnom uzeo brijač i kao da nije moja ruka. Nisam mogao da se obrijem. Opsujem naglas, vidim da mi je palo lice. Pričam kao pijan. Obukao sam se, pozvao dečka koji radi u firmi, odvezao mi u KBC Bežanijska kosa, oni me odvezli u Svetog Savu. Šest dana sam bio u bolnici - rekao je i dodao:

- Verovatno se taj neki tromb zaglavio na mozgu. Bio sam u šok sobi, uzeli su mi telefon. Kad su mi vratili imao sam propuštenih poziva.

Foto: Profimedia/ATA images/A.A.

 

 

Godinama nije redovno uzimao lekove za pritisak.

- Redovno uzimam lekove, disciplinovao sam se. Ovo je jedna opomena, dobro sam se provukao. Posledice su lakše. Treba slušati doktore, visok pritisak je problem. Ja 10 godina nisam pio lekove, popijem jedan u mesec dana, pa onda ništa.

Foto: ATA images/M. M

 

 

Žika je otkrio i šta je osećao dok se sanitetom vozio do bolnice.

- Vrtoglavica, to je nisi ti tu u svesnom stanju. Meni se prvi put desilo. Kad su mi stavili anestezije, infuzije, osećao sam se sigurno. Drugi dan sam shvatio da ne mogu da pričam. Delovalo je kao da sam bio pijan. Bio sam uplašen.

(Blic)

