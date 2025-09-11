NJegova svetost Patrijarh srpski Pavlerođen je na današnji dan, a umro je 15. novembra 2009. godine. Sahranjen je, po sopstvenoj želji, u porti manastira Svetih arhangela Mihaila i Gavrila u Rakovici.

Sahrana patrijarha Pavla

Pogrebna povorka sa posmrtnim ostacima patrijarha Pavla stigla je nešto pre 13 časova u Rakovicu, nakon služenja opela na platou ispred Hrama Svetog Save. Pomen na grobu služili su vaseljenski patrijarh Vartolomej i mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije sa arhijerejima i sveštenstvom, a pročitana je poruka patrijarha Moskovskog i sverusije Kirila. Kovčeg s telom patrijarha Pavla položen je pored groba patrijarha Dimitrija, koji je na čelu Srpske pravoslavne crkve bio od 1920. do 1930. godine.

Patrijarh Pavle, po sopstvenoj želji, sahranjen je na manastirskom groblju, a u pripremi njegove večne kuće učestvovalo je i sestrinstvo manastira i građani Rakovice. Foto: Profimedia

Sahrani srpskog patrijarha prisustvovali su, uz najviše crkvene velikodostojnike SPC i drugih pravoslavnih crkava, tadašnji sam vrh Srbije. Duž trase kojom se kretala pogrebna povorka, od Hrama svetog Save, kao i ispred manastira u Rakovici, mnogobrojni vernici i drugi građani odali su poslednju poštu srpskom patrijarhu. Na ispraćaju i sahrani patrijarha Pavla bilo je više od 600.000 ljudi, a skup je protekao dostojanstveno i bez ijednog incidenta.

Foto: Profimedia

Patrijarh vaseljenski Vartolomej i čuvar trona Srpske pravoslavne crkve mitropolit Amfilohije služili su, sa episkopima i sveštenstvom, opelo na platou ispred Hrama Svetog Save u prisustvu nekoliko stotina hiljada građana.

"Patrijarh Pavle, duhovni vođa, neumorni zastupnik i čuvar svoje crkve i dobri pastir svoga roda već je pribrojan svojim nezaboravnim prethodnicima", rekao je vaseljenski patrijarh na opelu ispred Hrama Svetog Save. Iako sitan i slabašan telom, kako je rekao patrijarh Vartolomej, bio je gigant po načinu razmišljanja i duhu, podigao je teret krsta i stradanja srpskog naroda u iskušenjima poslednjih godina i bio izraz njegovog jedinstva. Foto: Profimedia

Molitvu za pokoj duše patrijarha Pavle sasluživali su i poglavari drugih pravoslavnih crkava, patrijarh Rumunske pravoslavne crkve Danilo, arhiepiskop Albanske pravoslavne crkve Anastasios i mitropolit Pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke Hristifor. U sabornoj molitvi poglavaru SPC učestvovali su i mitropoliti Ruske pravoslavne crkve, minski i sluckim Filaret, Jerusalimske patrijaršije Isahije, Aleksandrijske patrijaršije Petar i Gruzijske patrijaršije mitropolit Gerasim, a u ime Atinske i Kiparske arhiepiskopije mitropoliti Elasonosa Vasilije i Pafosa Georgije.

Ispred hrama,na platou su, između ostalih, bile i državne delegacije Rusije, Grčke, Vatikana, Kipra, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih zemalja. Foto: Profimedia

Liturgiji u Sabornoj crkvi 2009. godine, prisustvovali su, pored velikog broja vernika, arhijereji Srpske pravoslavne crkve i brojni državnici, visoke crkvene i verske delegacije iz zemlje i inostranstva. Plato ispred Patrijaršije i Saborne crkve, kao i okolne ulice, bili su puni građana koji su u miru pratili liturgiju.

Poslednji dani patrijarha Pavla



U njegovim poslednjim trenucima kraj uzglavlja mu je bila medicinska sestra Mara Tešić, a 12 godina nakon njegove smrti otkrila je šta je poslednje rekao i kako je izgledao pre smti.

- Za vreme boravka njegove svetosti, na VMA je podignuta mala crkvica u kojoj je boravio kada god je mogao. Jednog dana, u toku praznika, moj zadatak trebalo je da bude da ga odvedem u crkvu. Ipak, našla sam se pred teskobom koju je, bez reči, uspeo da reši samo on - rekla je Mara.

Kako ističe, patrijarh Pavle je osećao druge oko sebe, tačno je znao kako da drugima olakša muke.

- Trebalo je da ga presvučem, stavim u kolica i spustim dole u crkvicu. Međutim, meni je bilo toliko žao da ga u takvom stanju pomeram jer je zaista bio nemoćan i bolestan. Bila sam u žestokoj dilemi kako da odlučim da ga ne odvedem u crkvu kada je to čovek koji je ceo život posvetio veri i molitvi. U toj svojoj dilemi prišla sam krevetu i nisam ni izgovorila celu rečenicu, a on, uvek je znao sa kojim mislima dolazim kod njega - ističe ova medicinska sestra.

Pre nego je umro, Mara je prišla patrijarhu i počela da priča. Prišla mu je i postavila pitanje, a onda je on izgovorio poslednje reči.

- Vaša svetosti, pomozite mi u nameri da rešim svoju dilemu. A on je rekao samo: "Nemojte me, Maro, umoran sam". To je bilo poslednje, usledio je kraj - navodi medicinska sestra poslednje reči 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh Pavle zauvek je sklopio oči tog 15. novembra 2009. godine. Imao je 95 godina.

Dok je bio na samrtnoj postelji imao je 2 želje:

- Nije hteo da se omrsi ni kad je bio na samrtnoj postelji, rekao bolničkom osoblju da mu ne daju mrsnu hranu iako su oni smatrali da bi hrana mogla da ga ojača.

- Želeo da u pripremi njegove večne kuće učestvovalo je i sestrinstvo manastira.

Želje su mu bile uslišene.