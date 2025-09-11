Na proslavu 18. rođendana Tare Matić, ćerka pevača Saše Matića, stigla je i njegova koleginica Jana Todorović, zajedno sa ćerkom Kristinom.

Jana je dala izjavu za medije i otkrila da je ovog puta Kristina nije šminkala, što je izazvalo osmehe među okupljenima.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Tara je večeras blistala u zlatnoj haljini, a Janina ćerka Kristina DŽulijen takođe je privukla veliku pažnju stajlingom. Kristina je obukla veoma izazovnu haljinu sa ubitačnim dekolteom.

Kada su je novinari pitali da li će Kristina jednog dana krenuti muzikom, Jana je objasnila da će ćerka biti u spotu, ali da neće pevati.

- Pre neki dan smo samo vežbale. Ono što je novo, snimila sam duet, Kristina će biti deo spota, za sada ću pevati samo ja.

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je takođe istakla da je nedavno smršala 12 kilograma zahvaljujući korišćenju određenih injekcija i da je zadovoljna rezultatima, što je dodatno podiglo raspoloženje na proslavi i pokazalo koliko je posvećena svom izgledu i zdravlju.

- Smršala sam 12 kilograma, koristila sam neke injekcije, zadovljna sam rezultatima - izjavila je Jana.

(Kurir)

