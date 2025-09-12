Naime, Ivana Dudić važi za jednu od naših najatraktivnijih glumica, a sada je svojim stajlingom privukla veliku pažnju.

 

Naime, Ivana je imala korset čiji je dekolte bio dubok skoro do pupka, nije nosila brusthalter, pa su joj grudi u jednom trenutku provirile i umalo nisu ispale.

Foto: Instagram printskrin/dudicivana

 

 

Ivana se sve vreme dobro provodila, snimala iz svih uglova sa ostalim članovima žirija, a osmeh nije skidala sa lica.

Pročitajte još

"ODE MOJ UČITELJ": Memedović se oprostio od dragog prijatelja

"ODE MOJ UČITELJ": Memedović se oprostio od dragog prijatelja

07:47

PRESREĆNA SAM: Jana se pohvalila -"Smršala sam 12 kilograma"

PRESREĆNA SAM: Jana se pohvalila -"Smršala sam 12 kilograma"

07:47

DŽej Lo uhvaćena s Benovim sinom:"Pokrij se,neprijatno mu je"

DŽej Lo uhvaćena s Benovim sinom:"Pokrij se,neprijatno mu je"

22:51

Folker prvi put u javnosti posle operacije oka (FOTO)

Folker prvi put u javnosti posle operacije oka (FOTO)

22:43

Foto: Instagram printskrin/dudicivana

 

 

O nepristojnim ponudama

Ivana je neretko dobijala nepristojne ponude, a jednom prilikom je i javno govorila o toj temi.

Foto: Instagram printskrin/dudicivana

 

 

- Čovek je tražio da mi uplati novac na račun, jednu finu sumu novca, da se nađemo u sred grada, a da mi on liže štikle. U sred, ljudi, u centru grada! (smeh) Kaže: "Ja hoću da to svi gledaju", ja se mislim da l' je ovo realno... Da l' zna šta piše, a pedikirka mi kaže, kad sam joj ispričala ovo: "Ma, ti si luda, prihvati, hajde da zarađujemo" - ispričala je Ivana Dudić, pa dodala:

- Pa, šta da im radim... Zamisli šta meni traže ljudi. I onda ih pustim, neka ih, neka pišu - zaključila je glumica svojevremeno.

(Blic)

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Sport

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!
Sport

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!

BONUS VIDEO:

#VIP #Ivana Dudić #glumica Ivana Dudić #Ivana Dudić stajling
Komentari 0
ОВО НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО: Младен Крстајић поново селектор

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor