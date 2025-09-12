Naime, Ivana Dudić važi za jednu od naših najatraktivnijih glumica, a sada je svojim stajlingom privukla veliku pažnju.

Naime, Ivana je imala korset čiji je dekolte bio dubok skoro do pupka, nije nosila brusthalter, pa su joj grudi u jednom trenutku provirile i umalo nisu ispale. Foto: Instagram printskrin/dudicivana

Ivana se sve vreme dobro provodila, snimala iz svih uglova sa ostalim članovima žirija, a osmeh nije skidala sa lica.

Foto: Instagram printskrin/dudicivana

O nepristojnim ponudama

Ivana je neretko dobijala nepristojne ponude, a jednom prilikom je i javno govorila o toj temi. Foto: Instagram printskrin/dudicivana

- Čovek je tražio da mi uplati novac na račun, jednu finu sumu novca, da se nađemo u sred grada, a da mi on liže štikle. U sred, ljudi, u centru grada! (smeh) Kaže: "Ja hoću da to svi gledaju", ja se mislim da l' je ovo realno... Da l' zna šta piše, a pedikirka mi kaže, kad sam joj ispričala ovo: "Ma, ti si luda, prihvati, hajde da zarađujemo" - ispričala je Ivana Dudić, pa dodala:

- Pa, šta da im radim... Zamisli šta meni traže ljudi. I onda ih pustim, neka ih, neka pišu - zaključila je glumica svojevremeno.

