Prodavnica je bila mesto okupljanja tadašnje srpske zajednice, ali i važan centar za očuvanje nacionalnog identiteta. U njoj su se mogli pronaći tradicionalni srpski prehrambeni proizvodi, rukotvorine, tekstil, pa čak i crkvene knjige i ikonice, koje su pristizale iz tadašnje Kraljevine Srbije.

Srpski iseljenici, koji su u to vreme masovno dolazili u Ameriku u potrazi za poslom u industriji i rudnicima, u DŽolijetu su našli utočište i prostor gde su mogli da se okupe, razgovaraju na maternjem jeziku i održe vezu sa svojom domovinom.

- Prodavnicu je osnovao rođeni Piroćanac - Đorđe Jovanović, a ovu fotografiju je u jednoj Fejsbuk grupi podelila DŽenet Belfild, njegova unuka. Inače, prodavnica je radila sve do 1967. godine - stoji u objavi na Instagramu.

Ova prodavnica bila je više od običnog trgovinskog objekta – predstavljala je simbol zajedništva i solidarnosti prve generacije Srba u Americi. Vremenom je iz nje nastala mreža malih biznisa koji su doprineli razvoju srpske zajednice u Čikagu i okolini.

Istoričari navode da su upravo ovakve inicijative bile ključne za formiranje jakih srpskih zajednica širom SAD, koje i danas neguju tradiciju i kulturu svojih predaka.

Ovaj podatak predstavlja dragocen deo istorije srpske dijaspore i svedoči o tome koliko je rano srpski narod počeo da gradi mostove između domovine i nove zemlje u kojoj je tražio bolji život.

