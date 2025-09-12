Četrdesetogodišnja Aldina Lakota osuđena je juče na doživornu robiju za ubistvo 26 godina starije svekrve u Dubnici kod Sjenice.

Smatrajući da je ona kriva što je morala da se rastane sa mužem i decom, Aldina je prošlog maja u porodičnoj kući nakon svađe svekrvi zadala preko 120 uboda nožem od kojih je nesrećna žena na licu mesta preminula.

Osmislila plan bekstva

Iako je čekala da svekar izađe iz kuće i da žrtva ostane sama, što znači da je postojao neki plan, ovo ubistvo ocenjuje sa kao afektivno – impulsivno.

- Izvršioci afektivno-impulsivnih ubistava imaju naboj jedan izuzetno jak u nekom visokom afektu i impuls koji ne mogu da kontrolišu i ovo liči na neko takvo ubistvo, impulsivno pre svega, jer kod gubitka kontrole impulsa, koja je pojava kod tih poremećaja u tim stanjima, izvršilac ne može da se prosto kontroliše i zaustavi. Ovo liči na jedno takvo nezadrživo impulsivno ubistvo - rekao je za Blic TV dr Slobodan Simić, psihijatrijski veštak. Foto: Društvene mreže, Profimedia

Iako za zločin izvršen u afektu nije tipično, već je više karakteristika voljnog homicida, ubica je osmislila plan bekstva, te je prvo peške otišla do Sjenice, a zatim, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gde je tek dan kasnije uhapšena.

Moguć uslovni otpust nakon 27 godina

A da nije u pitanju ni o psihotično ubistvo odnosno da snaja ne pati od neke duševne bolesti, potvrđuje sud koji je izrekao maksimalnu zatvorsku kaznu, bez olakšavajućih okolnosti.

- Ovo je nepravosnažna presuda biće veoma zanimljivo kako će apelacioni sud po žalbama branioca odluči i kakav će oni stav da zauzmu i da li će potvrditi, uostalom, ovakvu presudu. Za ovo konkretno delo moguće je da bude uslovni otpust nakon 27 godina. Dok u drugim slučajima teških ubistava gde su deca, trudnice i druga nemoćna lica - mada se i ovde, da kažemo, starija žena može podvesti pod nemoćno lice, predviđena je doživotna kazna zatvora bez mogućnosti da se ta lica puste na uslovni otpust nakon 27 godina izdržane efektivne kazne zatvora - objašnjava advokat Stefan Ćorda.

Žrtve uglavnom bliski članovi porodice

Maksimalna kazna od 40 godina zatvora za ženu, prvi put izrečena je pre skoro 20 godina za hladnokrvno ubistvo taksiste, ali je kasnije smanjena. Od tada sudska praksa zabeležila je neke od najbrutalnijih zločina koje su počinile žene: ubistva iz koristoljublja, pod dejstvom narkotika i iz mržnje prema bližnjima Foto: Profimedia

- Uglavnom su to bliski članovi porodice, dakle, krvni srodnici, što bi rekli mi pravnici, prvog stepena. I, uglavnom, su to hladnokrveno izvršena ubistva. Imali smo, davno slučaj, žene kod Madere, koja je ubila svog bivšeg supruga i dete, pucila u glavu. Uglavnom je kod žena visok stepen emocija, naboja, neke nagomilane patologije koje ih navode da izvršavaju brutalne zločine, da one završavaju, stavljaju tačku na te stvari - kaže za Blic TV advokat Stefan Ćorda.

Do sada je izrečeno više od 10 doživotnih kazni zatvora

Dr Simić naglašava da "priroda ubistava jeste da su muškarci češći izvršioci ubistava, npr. 70% muškaraca su izvršioci ubistava, 30% žena".

- Međutim, 30% nije mali procenat. Znači i među tih 30% izvršilaca ubistava kod žena mogu biti i svirepih ubistava, može biti psihotičnih, može biti voljnih. Znači sve vrste ubistava mogu biti i kod žena i kod muškaraca. Foto: Shutterstock

Do sada je izrečeno više od 10 doživotnih kazni zatvora za najteža krivična dela.

- Iako bi one trebalo da budu neka vrsta prevencije, stručnjaci kažu da do sada nigde u svetu nije smanjen njihov broj. Svakako sprečavaju one koji su težak zločin jednom učinili da to ponove i imaju socijalnu ulogu da pokažu da nijedno ubistvo, bez obzira ko ga počini, neće proći nekažnjeno - dodaje dr Slobodan Simić, psihijatrijski veštak.

Prema optužnici, Aldina, nemačka državljanka, je 28. maja ove godine, oko 22 sata, u porodičnoj kući, koristeći dva noža, nanela svekrvi više od 120 uboda.

Istraga je pokazala da je zločin počinjen na svirep i podmukao način, što dodatno otežava položaj optužene.

(Blic)

