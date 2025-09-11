U tim napadima na NJujork i Vašington poginulo je oko 2.977 ljudi. Među žrtvama su bila i dvojica Srba - Vladimir Tomašević i Bojan Kostić.

I dok Amerika odaje počast nedužnim žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001. na NJujork i Vašington, Srbi širom sveta s pijetetom se sećaju Vladimira Tomaševića i Bojana Kostića, dvojice mladih Beograđana, koji su tog dana poginuli u napadu na kule bliznakinje, svetskog trgovinskog centra na Menhetnu, piše Serbiantimes.info.

Bojan Kostić se u momentu prvog udara otetog aviona na Svetski trgovinski centar nalazio na 104. spratu u kancelarijama brokerske kompanije „Kantor Ficdžerald”.

Minut posle razorne eksplozije on je telefonom pozvao svoju verenicu Šveđanku Suzan i ostavio joj poruku na sekretarici: "Avion je udario u zgradu, pokušaćemo da se evakuišemo".

NJegovo telo nikada nije pronađeno, a Bojan Kostić je, sa još hiljadama nestalih u ruševinama Svetskog trgovinskog centra proglašen mrtvim.

Bojan Kostić je rođen 1968. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kao jedan od veoma talentovanih mladih u košarkaškoj školi „Partizana” dobio je stipendiju na Univerzitetu Ajova. Tamo je igrao košarku i školovao se, ali kad se teško povredio morao je da završi sportsku karijeru.

Vladimir Tomašević, koji je sa suprugom Tanjom živeo u Kanadi, stigao je tog kobnog 11. septembra 2001. u NJujork da bi učestvovao na seminaru iz informacionih tehnologija. U momentu terorističkog napada Al Kaide nalazio se u prostorijama čiji je naziv bio “Prozori sveta”, na poslednjem spratu jedne od kula bliznakinja Svetskog trgovinskog centra.

Vladimir Tomašević rođen je 25. januara 1965. na Kosovu i Metohiji. U ranom detinjstvu, kao četvorogodišnji dečak sa roditeljima i mlađom sestrom Jelenom preselio se u Beograd, gde je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu.

U Kanadi je radio na razvijanju softvera. Brzo je napredovao u službi i bio postavljen za potpredsednika kompanije “Optus Business Solutions”.

Foto: Tanjug/AP

Godinu dana nakon terorističkog napada, objavljujući biografije nastradalih, "NJujork tajms" je 16. juna 2002. godine, za Vladimira Tomaševića napisao da je on bio čovek koji je "uvek znao da udeli kompliment drugima". Sa suprugom Tanjom živeo je u Torontu, voleo je da se bavi tenisom i golfom.

Smatrajući da neće biti moguće pronaći posmrtne ostatke svih nastradalih, gradske vlasti NJujorka su posle terorističkog napada ponudile porodicama žrtava urne sa pepelom sa zgarišta razorenih kula-bliznakinja.

Rodtelji Vladimira Tomaševića su ponudu prihvatili i urnu koja je stigla iz Amerike pohranili na Topčiderskom groblju u Beogradu, a kasnije i još neki delovi tela. Sahrana Vladimirovih posmrtnih ostataka obavljena je 11. septembra 2008. u Beogradu.

