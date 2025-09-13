Neutešna supruga Čarlija Kirka, Erika Kirk ponovo se oglasila na društvenim mrežama po prvi put od kada je njen suprug ubijen.

Nedugo nakon što je prekinula tišinu povodom smrti svog supruga, njegova žena je podelila na Instagramu emotivne snimke i fotografije uz prkosnu poruku upućenu protivnicima njenog muža.

U objavi se nalazi video na kojem Erika u suzama dodiruje i ljubi ruku pokojnog supruga dok on leži u kovčegu, piše 7NJuz.

- Volim te - ponavlja na snimku, pre nego što zaključi rečima: "Bog te blagoslovio". Foto: Instagram printskrin/mrserikakirk

Snažna poruka protivnicima

U pratećem opisu, Erika je izrazila svoju slomljenost i ponavljajući deo svog ranijeg obraćanja, uputila upozorenje onima koji su se protivili konzervativnom pokretu koji je Čarli vodio kroz organizaciju Tjurning Point USA.

- Svet je zao, ali naš Spasitelj, naš Gospod, naš Bog, On je tako dobar. Nikada neću imati reči da to objasnim. Nikada. Plač udovice koja jeca odjekuje svetom kao bojni poklič. Nemam pojma šta sve ovo znači, ali, dušo, ti znaš i zna naš Gospod. Nemaju predstavu šta su probudili u ovoj ženi. Ako su mislili da je misija mog muža bila velika do sada, nemaju pojma šta će teki biti. Vi, svi vi, nikada, nikada nećete zaboraviti mog muža. Pobrinuću se za to - napisala je.

U objavi je bila i Čarlijeva porodična fotografija sa Erikom i njihove dve ćerke, kao i snimak transporta kovčega avionom američkog potpredsednika DŽej Di Vensa. Foto: Instagram printskrin/mrserikakirk

Zahvalnost Vensu i Trampu

Erika se u suzama obratila i u govoru uživo putem Jutjuba, zahvalila potpredsedniku SAD DŽej Di Vensušto je "vratio njenog muža kući". Takođe je zahvalila Donaldu Trampu i njegovoj porodici.

- Moj muž vas je voleo i znao je da i vi njega volite - rekla je ona.

Dodala je da je njen muž umro kao mučenik koji će biti upamćen po svojoj hrabrosti i veri.

- Ubili su Čarlija jer je propovedao poruku patriotizma, vere i Božje milosrdne ljubavi. Sada i zauvek, on će stajati pored svog Spasitelja, sa slavnom krunom mučenika. Moj muž je položio svoj život za mene, za našu naciju, za našu decu. Pokazao je ultimativnu i pravu ljubav - rekla je Erika.

Foto: Instagram printskrin/mrserikakirk

"Misija se neće završiti"

Erika je naglasila da misija Tjurning Point USA neće prestati.

- Odbijam da to dopustim. To se neće ugasiti. Svi ćemo odbiti da to dopustimo. Niko nikada neće zaboraviti ime mog muža i pobrinuću se za to. Ta poruka će postati jača, smelija, glasnija i veća nego ikada. Misija mog muža neće prestati, ni za trenutak - istakla je Erika.

Govoreći kroz suze, opisala ga je kao "savršenog" oca njihovih dvoje male dece, stare godinu i tri godine, dodajući da mu je porodica bila "najveća radost u životu".

- Svaki dan me je pitao: "Kako mogu bolje da ti služim? Kako da budem bolji muž? Kako da svakog dana budem bolji otac?" Želeo je da svi donesu nebo na ovu Zemlju kroz ljubav i radost koje pruža porodica. Čarli je uvek govorio da bi, ako ikada uđe u politiku, njegov prioritet broj jedan bio obnova američke porodice. To mu je bila najvažnija misija - rekla je Erika.

Osumnjičeni u pritvoru

Mladi čovek iz Jute osumnjičen za ubistvo Čarlija Kirka na univerzitetu u toj saveznoj državi nalazi se u pritvoru.

Osumnjičeni, identifikovan kao Tajler Robinson, uhapšen je zbog sumnje za teško ubistvo, teško ranjavanje vatrenim oružjem i ometanje izvršenja pravde. Sva dela spadaju u kategoriju teških krivičnih dela, a teško ubistvo nosi mogućnost smrtne kazne.

Zvanične optužnice očekuju se početkom naredne nedelje.

7njuz

BONUS VIDEO