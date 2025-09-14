Albanski opozicionari blokirali su govornicu tokom konstitutivne sednice parlamenta te zemlje, zbog čega je sednica trajala samo 24 minuta, prenose albanski mediji.

Opozicionar Sali Beriša je, nakon što je odbio da predvodi sednicu kao najstariji poslanik, odlučio da blokira govornicu, rekavši kasnije da se radi o "nelegitimnom parlamentu i skupštini od milijardi evra ukradenih od Albanaca", prenosi portal "Šiptarja".

- Ovo je apsolutno legitiman čin i ovo je korak koji preduzimamo u snažnijem naporu koji je opozicija učinila u svom postojanju da oslobodi Albance od narko-diktature - ocenio je Beriša.

Novu vladu Albanije predvodiće premijer Edi Rama, čiji su socijalisti osvojili 83 od 140 mandata. Izbori su održani još u maju, a čeka se da se formira parlament.

(Tanjug)

