Kviz "Potera" sinoć se vratio na male ekrane, a već u prvoj epizodi nove sezone dogodila se "sporna" situacija, koja je privukla pažnju publike. Naime, na pitanje "Koja bliskoistočna država na svojoj zastavi ima crni trapez?" kao tačan odgovor priznat je samo - "Kuvajt".

Međutim, kvizaši tvrde da su sva tri ponuđena odgovora - Sirija, Jordan i Kuvajt, bila ispravna.

Foto: RTS printskrin/Potera

 

 

U prvoj epizodi protiv tragača Milana Bukvića nadmetali su se  Radovan, Žarko, Marko i Jovan. U finalnoj poteri tragač je supeo da pobedi Marka i Jovana, iako su oni tačno odgovorili na 16 pitanja. Stevanović ih je prestigao svega 20 sekundi pre isteka vremena i tako im odneo pobedu.

Pitanje koje je izazvalo polemiku

Do nesporazuma je došlo već na samom početku kviza, kada je takmičar Jovan stavljao novac u kasu. NJegov odgovor „Kuvajt“ priznat je kao tačan, ali prema matematičkoj definiciji trapeza i zastave Sirije i Jordana imaju isti oblik. Upravo zbog toga, smatraju gledaoci, pitanje je imalo više tačnih rešenja.

Jedan od prvih koji je ukazao na propust bio je korisnik Vukan na mreži Ik­s, napisavši:

- Omakla se greška ljudima koji su pisali pitanja za večerašnje izdanje kviza "Potera". Na pitanje "Koja bliskoistočna država na svojoj zastavi ima crni trapez?", sa ponuđenim odgovorima "Sirija", "Jordan" i "Kuvajt", rečeno je da je "Kuvajt" tačan odgovor. Ipak, sva tri odgovora su tačna, jer je trapez definisan kao "konveksan četvorougao sa najmanje jednim parom paralelnih stranica". To znači da su crne figure sa sve tri zastave zapravo trapezi. Srećom, takmičar je takođe odgovorio "Kuvajt".

 

 

Novi tragač u ekipi

Pored sporne situacije, gledaocima je pažnju privukao i novi tragač – Dušan Macura, nekadašnji kvizaš i član „Superpotere“. On se priključio stalnoj ekipi tragača u kojoj su Milica Jokanović, Milan Bukvić i Žarko Stevanović.

