Tamo je policija otkrila divlju radionicu krofni, a snimak koji se pojavio na stranici „Podgorički vremenski kaleidoskop“ otkriva pripremu ovog deserta u izuzetno nehigijenskim uslovima.

Na snimku se vide plastične i improvizovane posude za ulje koje su očigledno ponovo korišćene, dok se krofne pripremaju bez ikakvih higijenskih standarda. Upravo takva praksa, upozoravaju stručnjaci, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Na obali od Ulcinja do Herceg Novog posetioci su navikli na krofne kao nezaobilazan letnji zalogaj. Ipak, iza mirisa i šećera u prahu često se krije mnogo manje privlačna priča. Prema saznanjima sa terena, pojedini prodavci danima koriste isto ulje za prženje, zbog čega krofne gube ne samo na kvalitetu, već predstavljaju i potencijalnu pretnju po zdravlje - piše Podgorički vremenski kaleidoskop.

Kako se navodi u objavi, turisti i meštani sve češće prijavljuju negativna iskustva, od neprijatnog ukusa i mirisa, pa sve do ozbiljnijih želudačnih tegoba. Stručnjaci upozoravaju da višestruko korišćeno ulje sadrži štetne spojeve koji mogu izazvati probleme sa probavom i dugoročno povećati zdravstvene rizike.

- Nadležne službe reagovale su i privele grupu prodavaca osumnjičenih da su ugrožavali zdravlje potrošača. Time je poslata jasna poruka da se ovakva praksa neće tolerisati - piše Podgorički vremenski kaleidoskop.

(Dnevnik)

