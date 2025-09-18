Teško je govoriti o starosti. Svako ko je ikada slušao decu kako razgovaraju o godinama zna koliko naivno i dirljivo zvuče njihove reči. Jedan školarac je jednom insistirao da je četrdeseta skoro večnost i "potpuno stara". Ali pređite taj prag sami i odjednom se pojavljuje jednostavna istina: četrdeseta nije starost, već sredina putovanja, gde mnogo toga tek počinje.

Sedamdesetogodišnjaci pedesetogodišnjake vide kao još uvek "mlade", dok devedesetogodišnjaci sebe smatraju daleko od svog pravog sumraka. Ispostavlja se da godine nisu broj, već način gledanja na život. Foto: Profimedia

- Godine su nešto u tvojoj glavi, a ne nešto u tvom pasošu - rekao je DŽordž Karlin.

Ali istovremeno, niko nije izbegao neizbežno: svi dođu do tačke kada prošlost počinje da teži više od budućnosti.

Stopa mortaliteta

Život nikada nije igrao po pravilima pravde. Neki odlaze prerano, kao da nisu stigli da kažu ono najvažnije. Drugi ostaju, iako ponekad ni sami ne razumeju zašto. Ta nesrazmera uvek deluje bolno: zašto jaki i svetli ljudi nestaju, dok oni koji uzalud troše svoje živote nastavljaju da postoje?

Ciceron je napisao: "Svi žele da dožive starost, a kada je dožive, krive je za sve."

Zaista, starost često postaje pogodna meta za žalbe. Bolest, gubici, usamljenost, praznina — sve to čini poslednje godine iskušenjem. Ali postoje i oni koji, uprkos krhkosti tela, dočekuju starost mirno, pa čak i mudro, kao da su zahvalni za svaki proživljeni dan. NJihova tajna je jednostavna: uspeli su da ispune svoje živote smislom. Foto: Shutterstock/ilustracija

Šta čini starost podnošljivom?

Starost retko biva teška ako je život pre nje bio dobro proživljen. Za one koji su voleli i bili voljeni, koji su stvarali, radili i ostavili svoj trag, godine ne postaju smrtna presuda, već zasluženi odmor.

Možemo se setiti Senekinih reči: "Nema ništa ružnije od starca koji nema drugi dokaz o blagodatima svog dugog života osim svoje starosti."

Na kraju, sve se ne svodi na broj godina, već na ono što one sadrže: sećanja, prijatelje, porodičnu istoriju, zahvalne poglede dece i unučadi. Ako je sve to prisutno, starost postaje sigurno utočište. Ako nije, godine se pretvaraju u prazne stranice. Foto: Shutterstock

Razgovor o prošlosti

Jedan zanimljiv detalj: što je osoba starija, to se češće vraća u prošlost. To je poput unutrašnjeg rituala — ponovnog posećivanja poglavlja sopstvenog života.

Glumac Anatolij Vasiljev je jednom priznao da su mu intervjui povodom jubileja davali čudan osećaj završetka: kada počneš detaljno da pričaš o svom životu, čini se kao da je sve već rečeno i da ništa značajno više ne čeka.

- Telefon mi ne prestaje da zvoni. Svi me pozivaju na intervjue povodom jubileja. Ne idem nigde. Kada počneš da pričaš o sebi, osećaš se kao da ti je život već završen. To je loš znak, po mom mišljenju - podelio je Vasiljev.

Ali za druge je to drugačije. Oni rado dele priče, pišu memoare. Da, njihove priče se ponavljaju, ali da li je to loše? Sama činjenica da osoba ima šta da pamti je od ogromne vrednosti. To znači da je njen život bio ispunjen događajima, ljudima i značenjem.

Mudrost Jurija Nagibina

Jurij Nagibin je jednom primetio: kada čovek oseti da je kraj blizu, počinje da "sređuje". Ali on nije govorio o papirima i stvarima. To je drugačija vrsta čišćenja — preusmeravanje pamćenja, sklapanje mira sa sobom i drugima, oslobađanje od nepotrebnog tereta. Foto: Profimedia

- Kažu da čovek koji umire počinje da sređuje za sobom. I ja sređujem za sobom od jutra do kasno u noć, ne fizički, već duhovno. Kao da stalno pravim bilans, procenjujem vrednost prošlih i skorijih iskustava, ljudi koji su mi bili bliski i dostignuća koja sam postigao. Kao da pokušavam da ostavim za sobom red, čistoću, da sačuvam samo ono što je zaista bilo moje na ovom svetu - napisao je Nagibin.

NJegove reči su zaprepašćujuće u iskrenosti. U njima nema straha, već trezveno prihvatanje. U nekom trenutku, čovek više ne želi da se hvata za novo, već da dovede staro u red, da ostavi čist trag za sobom.

Potreba za uspostavljanjem reda

Dovođenje duše u red nije samo pisanje testamenta ili deljenje stvari. Radi se o sklapanju mira: sa onima kojima smo učinili nepravdu, sa samim sobom, sa sopstvenim neuspesima. To je prilika da se osvrnemo bez gorčine.

Na kraju, život se ne meri time koliko smo dugo živeli, već koliko smo duboko živeli. Da li smo voleli? Da li smo imali dirljive odnose? Da li smo ostavili za sobom nešto po čemu će nas pamtiti?

Kao što je rekao Alber Kami: "Da biste dali smisao svom životu, dovoljno je da ga živite tako da i posle smrti ostane senka vašeg svetla."

Nasleđe i mir

Možda je to najviša mudrost starosti: osloboditi se nepotrebnog i prihvatiti ono što je važno. Nekima to dolazi lako, drugima kroz bol. Ali na kraju, starost nije samo kraj putovanja, već i prilika za bilans, sakupljanje u svojim rukama same suštine proživljenih godina.

I zato vredi razmisliti: kakvo će biti naše nasleđe? Da li će to biti samo fotografije u albumima ili nešto značajnije — sećanja na dobra dela, tople reči prenete deci i unucima? Foto: Profimedia

Nagibin nas podseća: vredi sređivati ne kada je kraj blizu, već mnogo ranije. Jer čišćenje duše je u suštini briga za budućnost — za one koji ostaju iza nas.

Dakle, bilo da imamo četrdeset, šezdeset ili osamdeset godina, uvek je korisno zapitati se: "Šta ću ostaviti za sobom?" Možda je vreme da počnemo da sređujemo, ne iz straha od kraja, već kako bismo svet koji ostavljamo za sobom učinili bar malo svetlijim.

