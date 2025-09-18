Iako su astronomi još 2008. godine predviđali da ulazi u fazu relativne neaktivnosti, čini se da Sunce ima druge planove, piše "Futurism".

Nova studija NASA naučnika, objavljena u časopisu "The Astrophysical Journal Letters", otkrila je da je Sunce prkosilo očekivanjima i postalo znatno aktivnije, beležeći porast broja sunčevih pega i solarnih baklji.

- Svi znaci su ukazivali na to da Sunce ulazi u produženu fazu niske aktivnosti - izjavio je glavni autor studije i NASA fizičar DŽejmi Jasinski.

- Zato je bilo iznenađujuće videti da se taj trend preokrenuo. Sunce se polako budi.

Neočekivani preokret

Naučnici su još od osamdesetih godina prošlog veka primećivali da se aktivnost na površini Sunca postepeno smiruje, a taj trend je kulminirao 2008. godine, kada je zabeležena „najslabija solarna aktivnost ikada“. Na osnovu toga, predviđalo se da će se stanje mirovanja nastaviti.

Međutim, poput logorske vatre koja iznenada oživi, Sunce je naglo promenilo pravac. Tokom narednih godina zabeležen je skok „različitih parametara plazme i magnetnog polja“, a broj sunčevih pega premašio je sva očekivanja.

Ciklusi aktivnosti i dugoročne zagonetke

Odavno je poznato da Sunce prolazi kroz periodične cikluse aktivnosti svakih 11 godina. U tom periodu, poznatom kao solarni ciklus, aktivnost raste do „solarnog maksimuma“, a zatim opada do „solarnog minimuma“.

Ovaj 11-godišnji ciklus deo je dužeg, 22-godišnjeg ciklusa poznatog kao Hejlov ciklus, tokom kojeg magnetski polovi Sunca zamene mesta.

Ipak, Sunce prolazi i kroz mnogo duža razdoblja mirovanja, poput onih zabeleženih između 1645. i 1715. i od 1790. do 1830. godine, kada su sunčeve pege gotovo potpuno nestale. S obzirom na dugotrajno smirivanje od osamdesetih godina, naučnici su očekivali sličan scenario, ali umesto toga svedočimo ponovnom jačanju aktivnosti.

„Zapravo ne znamo zašto je Sunce prošlo kroz 40-godišnji minimum počev od 1790. godine“, rekao je Jasinski. „Dugoročni trendovi su mnogo manje predvidivi i to je nešto što još uvek ne razumemo u potpunosti.“

Zašto je ovo važno za Zemlju?

Pojačana solarna aktivnost direktno utiče na našu planetu. Može da ometa radio-komunikacije, optereti električne mreže i poremeti rad navigacionih sistema.

U vreme nove svemirske trke između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, praćenje solarne aktivnosti ključno je za bezbednost svemirskih putovanja. Neočekivani solarni uslovi mogu oštetiti letelice i ugroziti zdravlje astronauta.

Pored praktičnih razloga, tu je i ona osnovna ljudska radoznalost. Sunce je izvor života na našoj planeti i sprečava da Zemlja bude zaleđena pustoš. Stoga, svaka njegova zagonetka predstavlja pitanje od egzistencijalnog značaja.

