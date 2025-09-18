Redak zahvat, koji podrazumeva vađenje zuba i njegovu ugradnju u oko, ovom 34-godišnjem muškarcu omogućio je da ponovo vidi.

Neverovatna medicinska tehnika

Nauka poslednjih decenija beleži ogroman napredak u medicini i tehnologiji, otvarajući mogućnosti koje su nekada delovale nezamislivo. Zahvaljujući intervencijama koje spajaju ekspertizu iz više oblasti - biologije, inženjerstva i hirurgije - danas je moguće pacijentima vratiti funkcije koje su izgubili pre mnogo godina - baš kao što je ovom slepom Kanađaninu vraćen vid.

Posebno fasciniraju inovacije koje omogućavaju povezivanje ljudskog tela sa veštačkim pomagalima, čime se prevazilaze prirodna ograničenja. Takvi primeri ne samo da menjaju živote pojedinaca, već pomeraju i granice onoga što smatramo mogućim u savremenoj medicini.

Kako je zahvaljujući nauci progledao posle 20 godina

Priča koja na najbolji način ilustruje ovaj napredak dolazi iz Kanade, gde je slep muškarac ponovo progledao nakon više od 20 godina, zahvaljujući retkoj operaciji poznatoj kao "zub u oku", piše magazin "Pipl".

Izgubio vid sa 13 godina zbog reakcije na lek

Brent Čapman, 34-godišnjak iz Severnog Vankuvera u Kanadi, izgubio je vid kada je imao samo 13 godina. Uzrok je bila izuzetno retka alergijska reakcija na ibuprofen, poznata kao Stivens-DŽonsonov sindrom. Ova bolest je ozbiljno oštetila njegove oči i ostavila ga potpuno slepim. Sledeće dve decenije proveo je tražeći terapije koje bi mu mogle vratiti vid. Isporbavao je brojne tretmane, ali nijedan nije davao dugoročne rezultate.

Tada je stupio u kontakt sa oftalmologom dr Gregom Molonijem iz bolnice "Mount Saint Joseph". Upravo je dr Moloni predložio da se na njegovom desnom oku izvede retka procedura "zub u oku".

Kako funkcioniše "zub u oku"?

Ova operacija je razvijena još šezdesetih godina prošlog veka, a do danas je u svetu izvedena kod svega nekoliko stotina pacijenata. Sam zahvat obuhvata više složenih koraka. Najpre se izvadi pacijentov sopstveni zub, koji se potom obradi i u njegovom središtu se izbuši mala rupa. U tu rupu se ugrađuje veštačka sočiva, a cela struktura se zatim usađuje u prednji deo pacijentovog oka, omogućavajući mu da vidi kroz novo sočivo. Foto: Jutjub printskrin/Eyewitness News ABC7NY

Dr Moloni je objasnio da se koristi pacijentov zub jer to značajno smanjuje rizik da organizam prepozna ugrađeni materijal kao strano telo i odbaci ga.

"LJudi obično budu šokirani i u neverici kada čuju da ovakva operacija uopšte postoji", rekao je doktor.

"Bio sam skeptičan"

Čapman je priznao da je i sam isprva bio veoma skeptičan.

"Zvučalo je kao nešto iz naučno-fantastičnog filma. Pomislio sam: Ko je ovo uopšte smislio? Pa ovo je potpuno ludo", rekao je u intervjuu za portal "Today.com".

Ipak, rezultati su bili zadivljujući. Već kada se probudio nakon operacije, Čapman je mogao da primeti pokrete svojih ruku ispred lica. Kada mu se oko potpuno oporavilo, već je mogao vrlo jasno da vidi. Foto: Jutjub printskrin/Eyewitness News ABC7NY

"Osećam se fantastično. Vid mi se vratio i sada je to jedan potpuno novi svet", izjavio je za medije.

Poseban trenutak bio je i kada je prvi put nakon dvadeset godina mogao da pogleda u oči svog lekara.

"Kad smo se dr Moloni i ja pogledali, obojica smo zaplakali. Nisam nikoga zaista pogledao svojim očima više od 20 godina", rekao je Čapman, koji je jedan od prvih pacijenata u Kanadi kojem je urađen ovaj zahvat.

