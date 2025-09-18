Mladić star 29 godina pretrpeo je ozbiljne povrede kada ga je napao medved u američkom nacionalnom parku Jelouston, prenose lokalni mediji.

Ovo je prvi takav incident u parku za više od četiri godine, a u toku je istraga o okolnostima napada. FOTO: Profimedia

Napadnuti mladić je zadobio povrede po grudima i levoj ruci, ali nije životno ugrožen, saopštile su vlasti, prenosi ABC njuz.

Medved se branio?

Čovek se kretao stazom duž jezera Turbid, kada je sreo medveda kojeg je poprskao biber sprejom, navela je služba nacionalnog parka.

Mladić je zvaničnicima kazao da je mislio da je u pitanju mrki medved, ali sudeći po veličini i ponašanju životinje, vlasti parka veruju da je reč o grizliju. Foto: Shutterstock

Lekari službe nacionalnog parka stigli su na lice mesta i odveli povređenog mladića do obližnje klinike, a potom je on helikopterom prebačen do lokalne bolnice.

Staza kod jezera Turbid ostaće zatvorena do daljeg, navele su vlasti parka, dodajući da nikakve mere neće biti preduzete protiv medveda, s obzirom da je njegov napad na turistu bio odbrambena reakcija, navodi ABC njuz.

Ovo je prvi incident u parku Jelouston u kojem je medved povredio čoveka posle 2021, kada je grizli napao jednog planinara.

(Tanjug)

