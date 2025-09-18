Selo Lepaja, nadomak Merošine, postalo je centar pažnje zbog događaja koji se ne pamti u istoriji stočarstva, ne samo u ovom kraju, već i u celoj jugoistočnoj Srbiji. Krava Beba, iz domaćinstva Mladenović, na svet je donela četiri teleta, zdravu i vitalnu četvorku.

Čudo na farmi porodice Mladenović iz Lepaje: Krava Beba donela na svet četiri zdrava teleta – radost i neverica u dvorištu podno Merošine

Porodica je imala slutnju da će se desiti nešto neobično, ali niko nije očekivao ovakvo čudo.

- Supruga je pretpostavljala da će biti blizanci. I sam veterinar koji je osemenio kravu rekao je da će biti blizanci. Međutim, desilo se da bude 2 puta 2 – ispričao je Miodrag Mladenović, ponosni vlasnik.

Teljenje je počelo u toku noći, a porodici je pomagao Zoran, samouki veterinar. On je, pipajući stomak krave, osetio neobično veliki broj nogu, ali nije ni slutio šta se unutra krije.

"Mislio sam biće tele sa pet-šest nogu"

- Mislio sam da će biti tele sa pet, šest nogu. Dešavalo se da se rode i sa dve glave, ali nije mi se desilo da se rode četiri teleta – priznao je on, vidno iznenađen. Foto: Jutjub printskrin/Vidi Vamo

Posle trećeg teleta, Zoran i ostali pomagači bili su uvereni da je posao završen i otišli su na kafu. Miodrag je ostao sa kravom i teladima, a dok su oni pili kafu, na svet je došlo i četvrto tele, prenosi portal VidiVamo.

- Ja ne pamtim da su se otelila četiri teleta, čak i u celoj jugoistočnoj Srbiji – dodao je Miodrag.

Iako su malo sitniji nego što je uobičajeno, telići su zdravi i snažni. Dobili su i imena: Deki, Sanela, Kasandra i Boki.

- Ja sad imam četiri bebe – ponosno je rekla Miodragova supruga, čije su reči najbolje opisale radost i sreću koja je zavladala u dvorištu Mladenovića.

Ovaj neverovatni događaj brzo je odjeknuo celim krajem, a meštani kažu da se ništa slično ne pamti. Priča o kravi Bebi i njenim četvorkama postala je prava inspiracija i dokaz da se čuda i dalje dešavaju, čak i tamo gde ih najmanje očekujemo.

Blizu svetskog rekorda

Najveći poznati broj teladi koje je jedna krava otelila odjednom (u jednom telenju) u istoriji je pet teladi – poznato kao "kvintupleti". Ovo je izuzetno retka pojava jer krave najčešće na svet donose jedno tele. Foto: K. Mihajlović

Blizanci (dva teleta) se javljaju u oko 1–2 odsto slučajeva;

Trojke su vrlo retke (1 na 100.000);

Četvorke i petorke su ekstremno retke i gotovo uvek uključuju bar neka telad koja se ne rode živa.

Najpoznatiji slučaj kravljih petorki

Jedan zabeležen slučaj iz Teksasa, SAD, 2014. godine, opisuje kravu po imenu Dora koja je otelila pet živih teladi – tri ženska i dva muška. Foto: Profimedia

Ova pojava je tada privukla veliku pažnju medija, jer su šanse za to bile astronomski male – procene su govorile o verovatnoći 1 prema 11 miliona.

Koliko teladi krave donesu na svet tokom života?

Koliko ukupno teladi može jedna krava da oteli tokom života zavisi od više faktora:

kada je počela da se teli (obično sa 2 godine);

koliko dugo je ostala plodna;

intervali između telenja (obično jednom godišnje).

Dakle, prosečna krava tokom života može oteliti oko 8 do 12 teladi, a neke izuzetne i više – preko 15, ako su dugo živele i ostale plodne. Foto: Profimedia

Međutim, i tu ima rekorda koji odudaraju od uobičajenog.

Big Berta iz Irske je Ginisova rekorderka

Najpoznatija krava rekorderka po broju teladi tokom života je Big Berta iz Irske. Ona je na svet donela čak 39, a osim po tome, Berta je Ginisova rekorderka i po dužini životnog veka - uginula je krajem 1993. kada je imala nepunih 49 godina (tačno 48 godina i 9 meseci).

Zabeležen je i slučaj iz Novog Zelanda i krava April koja je imala neverovatnih 111 potomaka, ali uz pomoć veštačke oplodnje i embriotransfera. Zbog značajne uloge koju je imala u istraživanju genetike ona je uvrštena u "Hall of Fame LIC" sa Novog Zelanda.

Ipak, ako tražimo "potpuno prirodan" rekord — krava koja je normalno, bez embriotransfera ili sličnih tehnologija, imala najviše teladi — Big Berta i dalje drži rekord sa 39 teladi.

Ko je rekorder u Srbiji?

U Srbiji je takođe zabeležen svetski rekord po broju teladi u jednom teljenju. Poznat je slučaj krave po imenu Dunavka, rase simental, iz Brusnice kod Gornjeg Milanovca, koja je u jednom teljenju otelila petoro teladi — tri ženska i dva muška.

Nekoliko puta su zabeležene "trojke".



