Pevač je rođen u Beogradu, naselju Karaburm, opštini Palilula. Komšije koje ga poznaju ističu da je kao tinejdžer oduvek bio vragolan, a sada su otkrili nestašluke:

- Jao, naš Aca i njegov veseli temperament. Šta da vam kažem, on je imao zanimljivo detinjstvo. Mnogo je stresirao majku, ali nije samo on bio takav. U to vreme su počeli da se prave opasni momci s Karaburme, a Aca je upao baš u to društvo - kaže nam jedan stariji gospodin, koji dobro pamti Lukasa tokom odrastanja. Foto: ATA images/A. Ahel

- Mnogo su bili nestašni. Imali su običaj da ljude gađaju blatom po ulici, da ulaze u zgrade pa lupaju svim stanarima na vrata. Jednom su se zeznuli pa su počeli da lupaju, jedna ekipa je od poslednjeg sprata krenula, a druga od prvog, pa su ih lepo sačekali na sredini. Kad su krenuli da beže... U taj ulaz više nisu ulazili - priča nam jedan od stanara iz nekadašnje ulice u kojoj je živeo Lukas, pa nastavlja:

- On je bio jedan od onih što su se tukao sa svima. Znaš koliko puta je došao kući išamaran. Ali je bio jak kao stena, nikad nije plakao ili se ljutio. Odmalena je bio mangup i znao je da ako udaraš, moraš i da preživiš udarce. Imao je još jednu gadnu naviku, mislim, ne samo on, celo to njegovo društvo u kom je bio. Uđu u autobus pa šutiraju ljude s leđa. I tu je jedan od njegovih drugara loše prošao, pa je dobio šamar od neke gospođe. Oni su nam u to vreme u komšiluku bili glavna tema.

Komšija je ispričao da je imao svoj stil, te da je plašio mnoge kada je imao svoj stil:

- Kad je malo odrastao i počeo da ima svoj stil, pa kad prođe noću kroz ulicu u crnom kožnom mantilu, cokulama i sa onom kosom, prepadnemo se svi iako znamo da je on. E onda je počeo da radi ono što i danas radi i ubrzo se odselio odavde - završava Lukasov komšija s Karaburme.

(Kurir)

BONUS VIDEO: