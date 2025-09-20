Svoje novo gnezdo, Ceca će sagraditi na Avali, a ekipa "Blica" je nedavno posetila njen budući komšiluk.

U komšiluku su folker Mile Kitić i njegova supruga sazidali vilu, ali i ostale komšije se raduju što će im i Ceca biti komšinica. Foto: ATA images / A.Anhel

Prema saznanjima pomenute novinarske ekipe, plac koji je Ceca kupila je blizu vile Marte i Mileta.

- Ceca je kupila je plac prekoputa naše kuće, tu blizu je i Mile Kitić. Radujemo se sto će nam biti komšinica. Mislim da poznati kupuju imanja u ovom delu Avale zato sto je mirno, a verovatno im fali ta mir i da se malo sklone od gradske guzve - rekao je stariji bračni par koji na Avali godinama ima kuću.

Mile se pobrinuo da privatnost njegove porodice bude obezbeđena. Kuća ne samo da je opasana zidinama i visokom ogradom, već Kitići na Avali nemaju komšije oko svoje vile.

Foto: ATA images/A. Ahel

Objekat je pod video - nadzorom, a kuću trenutno čuvaju komšije dok se Mile i Marta ne presele iz Beograda.

BONUS VIDEO: