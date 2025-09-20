Predsednik Češke Petr Pavel iznenadio je sve neobičnom odlukom o odmoru. Prekršio je protokol provevši nekoliko dana na odmoru u Rumuniji, gde je odlučio da inkognito istraži zemlju na motoru sa malom grupom prijatelja.

Foto: Profimedia

Češki predsednik, ignorišući zvanični protokol, odlučio je da se upusti u misteriozno putovanje dugo više od 3.000 kilometara kroz planinske regione Rumunije.

Rute koje je prešao uključivale su čuvene Transfagarašan i Transalpinu, pa čak i neočekivani susret sa karpatskim medvedima.

🇨🇿 Czech President Petr Pavel toured 🇷🇴 Romania by motorcycle, riding 3,000+ km on Transfăgărășan & Transalpina, admiring our country's stunning scenery and warm people pic.twitter.com/JI5KlUJW47 — Brave Romania (@brave_romania) September 19, 2025

Predsednik je sam isplanirao svoje putovanje i pronašao smeštaj, rezervišući svaki dan drugo mesto za boravak i putujući inkognito uz minimalno obezbeđenje. Nekoliko dana je bio gotovo neprepoznatljiv na putu kao deo grupe običnih motociklista u avanturi. Foto: Profimedia

Odmor je počeo u Slovačkoj, odakle je češki lider nastavio putovanje preko Mađarske do Rumunije.

Prezydent 🇨🇿 Petr Pavel odbył prywatnie motocyklową podróż po Rumunii. Zwiedził Alba Iulię, Droga Transfogaraską, Transalpinę.

„Polecam 🇷🇴 każdemu. Czasami mamy uprzedzenia, że ​​jest bardzo zacofana, ale to piękny kraj z mnóstwem miłych ludzi i bardzo przyjemnych miejsc." pic.twitter.com/YVVU7tUM1o — nievisible (@nievisible) September 19, 2025

Tokom celog putovanja nije ga obeshrabrilo nepovoljno vreme, već je sa entuzijazmom i radoznalošću nastavio da istražuje planinska i ruralna područja zemlje, prenose rumunski mediji.

Na fotografijama koje kruže mrežama vidi se kako kupuje u prodavnici, dok većina nije ni znala da je predsednik jedne zemlje ispred njih u redu na kasi. Pavel je posetio nekoliko gradova, uključujući Krajovu, i rekao je da bi svima preporučio Rumuniju.

Czech President Petr Pavel shopping in a supermarket during his motorcycle touring through Romania 🇷🇴

📷 Jan Altner pic.twitter.com/oSVi4b3sZF — Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇪🇺 (@TarmoFella) September 17, 2025

- To je prelepa zemlja, sa mnogo lepih ljudi i veoma lepih mesta. Verujem da kada ljudi odu u planine, sigurno neće pogrešiti, jer planine i dalje imaju nešto divlje i veoma prijateljsko u sebi, nešto što se verovatno retko može naći negde drugde ovih dana - komentarisao je Petr Pavel za Idnes.cz.

