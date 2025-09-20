NASA-in astronaut proveo je duže vreme daleko od civilizacije tokom karijere, putujući više od miliona kilometara u 2.842 orbite. Dok je bio u svemiru, doživeo je poznati fenomen nazvan "overview efekt", pojavu za koju se kaže da može da "stvori snažne promene u načinu na koji razmišljate o Zemlji i životu".

Reč je o kognitivnoj promeni koju mnogi astronauti osete dok posmatraju našu planetu iz svemira, a istraživači su je uporedili sa "stanjem divljenja sa osobinama i samotranscendencijom". Taj fenomen može da izazove "neočekivanu i preplavljujuću emociju" za one koji imaju hrabrost da se popnu u raketu.

Dok je uživao u pogledu sa ISS-a, Garan je doživeo trenutak prosvetljenja, a o tome je pričao više puta posle penzionisanja, piše LADbible. Rekao je da mu je odgovor na pitanje kako ljudi mogu da "nastave svoj evolucijski proces" sinuo upravo dok je bio u svemiru. Foto: X printskrin/@NASAWebb

- Kad sam gledao kroz prozor Međunarodne svemirske stanice, video sam bleskove munja u olujama, video sam kako se plešu zavese aurora koje su se činile tako blizu da ih možeš dohvatiti - ispričao je svojevremeno za Big Tink opisujući šta je vidio.

- I video sam neverovatnu tankoću atmosfere naše planete. U tom trenutku, pogodila me ozbiljna spoznaja da upravo taj papirnato tanak sloj održava svaki živi organizam na našoj planeti - nastavio je tada. - Vidio sam iridescentnu biosferu punu života. Nisam video ekonomiju.

Foto: Profimedia

Garan smatra da ljudski sistemi tretiraju sve – uključujući i same sisteme koji omogućuju život na Zemlji – kao potpuno vlasništvo globalne ekonomije, te da iz svemirske perspektive postaje jasno kako zapravo živimo u laži.

Naglasio je da je za napredak čovečanstva nužna promena načina razmišljanja i delovanja. Po njemu bismo, umesto da razmišljamo redosledom "ekonomija, društvo, planeta", trebalo da razmišljamo u smeru "planeta, društvo, ekonomija". "Tek tada ćemo moći da nastavimo svoj evolucijski put", istakao je. Foto: Profimedia

Lekcije koje je naučio tokom svoje astronautske karijere čuva kao dragocene te neprestano radi na podsticanju brige o Zemlji.

Govoreći o tome kakav je osećaj imati ptičju perspektivu Zemlje, Garan je u svojim intervjuima objasnio da je orbitalna perspektiva poziv na akciju.

- To je osećaj nepravde koji vidimo kad vidimo ozbiljnu kontradikciju između neopisive lepote naše planete i nesrećnih stvarnosti života na našoj planeti za značajan broj stanovnika.

