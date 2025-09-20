NASA-in astronaut proveo je duže vreme daleko od civilizacije tokom karijere, putujući više od miliona kilometara u 2.842 orbite. Dok je bio u svemiru, doživeo je poznati fenomen nazvan "overview efekt", pojavu za koju se kaže da može da "stvori snažne promene u načinu na koji razmišljate o Zemlji i životu".
Reč je o kognitivnoj promeni koju mnogi astronauti osete dok posmatraju našu planetu iz svemira, a istraživači su je uporedili sa "stanjem divljenja sa osobinama i samotranscendencijom". Taj fenomen može da izazove "neočekivanu i preplavljujuću emociju" za one koji imaju hrabrost da se popnu u raketu.
Dok je uživao u pogledu sa ISS-a, Garan je doživeo trenutak prosvetljenja, a o tome je pričao više puta posle penzionisanja, piše LADbible. Rekao je da mu je odgovor na pitanje kako ljudi mogu da "nastave svoj evolucijski proces" sinuo upravo dok je bio u svemiru.
- Kad sam gledao kroz prozor Međunarodne svemirske stanice, video sam bleskove munja u olujama, video sam kako se plešu zavese aurora koje su se činile tako blizu da ih možeš dohvatiti - ispričao je svojevremeno za Big Tink opisujući šta je vidio.
- I video sam neverovatnu tankoću atmosfere naše planete. U tom trenutku, pogodila me ozbiljna spoznaja da upravo taj papirnato tanak sloj održava svaki živi organizam na našoj planeti - nastavio je tada. - Vidio sam iridescentnu biosferu punu života. Nisam video ekonomiju.
Garan smatra da ljudski sistemi tretiraju sve – uključujući i same sisteme koji omogućuju život na Zemlji – kao potpuno vlasništvo globalne ekonomije, te da iz svemirske perspektive postaje jasno kako zapravo živimo u laži.
Naglasio je da je za napredak čovečanstva nužna promena načina razmišljanja i delovanja. Po njemu bismo, umesto da razmišljamo redosledom "ekonomija, društvo, planeta", trebalo da razmišljamo u smeru "planeta, društvo, ekonomija". "Tek tada ćemo moći da nastavimo svoj evolucijski put", istakao je.
Lekcije koje je naučio tokom svoje astronautske karijere čuva kao dragocene te neprestano radi na podsticanju brige o Zemlji.
Govoreći o tome kakav je osećaj imati ptičju perspektivu Zemlje, Garan je u svojim intervjuima objasnio da je orbitalna perspektiva poziv na akciju.
- To je osećaj nepravde koji vidimo kad vidimo ozbiljnu kontradikciju između neopisive lepote naše planete i nesrećnih stvarnosti života na našoj planeti za značajan broj stanovnika.