Organizatori međunarodnog muzičkog takmičenja "Intervizija", koje je održana sinoć, u subotu, 20. septembra, neposredno pred finale su objavili kako pevačica VASSY, predstavnica SAD, koja ima državljanstvo SAD i Australije, neće nastupiti.

Razlog je, kako navode, "neviđeni politički pritisak Vlade Australije", koji je doveo do otkazivanja njenog nastupa na ruskoj verziji Evrovizije.

- Zbog razloga izvan kontrole organizatora i američke delegacije, uzrokovanih neviđenim političkim pritiskom Vlade Australije, pevačica VASSY (državljanka SAD i Australije) neće moći da nastupi u finalnoj večeri Intervizije - naveli se u saopštenju.

Organizatori su izrazili žaljenje što umetnica neće nastupiti, naglašavajući pritom da Sjedinjene Države ostaju punopravni učesnik "Intervizije" i da će ih u međunarodnom žiriju predstavljati DŽo Lin Tarner, nekadašnji pevač brojnih bendova među kojima su i "Deep Purple" i "Rainbow" - pisalo je u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Vlada Australije danas je izdala i zvaničnu notu upućenu VASSY, ali detalji poruke nisu objavljeni.

BONUS VIDEO: