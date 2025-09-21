Organizatori međunarodnog muzičkog takmičenja "Intervizija", koje je održana sinoć, u subotu, 20. septembra, neposredno pred finale su objavili kako pevačica VASSY, predstavnica SAD, koja ima državljanstvo SAD i Australije, neće nastupiti.

Razlog je, kako navode, "neviđeni politički pritisak Vlade Australije", koji je doveo do otkazivanja njenog nastupa na ruskoj verziji Evrovizije.

Foto: Instagram printskrin/intervision_world

Pogledaj galeriju

Foto: Instagram printskrin/intervision_world

Pogledaj galeriju

- Zbog razloga izvan kontrole organizatora i američke delegacije, uzrokovanih neviđenim političkim pritiskom Vlade Australije, pevačica VASSY (državljanka SAD i Australije) neće moći da nastupi u finalnoj večeri Intervizije - naveli se u saopštenju.

Organizatori su izrazili žaljenje što umetnica neće nastupiti, naglašavajući pritom da Sjedinjene Države ostaju punopravni učesnik "Intervizije" i da će ih u međunarodnom žiriju predstavljati DŽo Lin Tarner, nekadašnji pevač brojnih bendova među kojima su i "Deep Purple" i "Rainbow" - pisalo je u saopštenju objavljenom na Instagramu.

 

Pročitajte još

"AL' SMO OSTARILI": Cecin drug se pojavio u ZG

"AL' SMO OSTARILI": Cecin drug se pojavio u ZG

11:41

MLADENOV KUM - POZNATI VODITELJ: Porodična slika, tu je i Dea

MLADENOV KUM - POZNATI VODITELJ: Porodična slika, tu je i Dea

11:19

"ON GENIJE, ONA - PROSEČNA" Zašto su pukli Monika i Barton?

"ON GENIJE, ONA - PROSEČNA" Zašto su pukli Monika i Barton?

09:57

"POČIVAJ U MIRU": Cukić se oprostio od istaknutog muzičara

"POČIVAJ U MIRU": Cukić se oprostio od istaknutog muzičara

20:01

 

Vlada Australije danas je izdala i zvaničnu notu upućenu VASSY, ali detalji poruke nisu objavljeni.

 

 

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Sport

KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Sport

DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!

BONUS VIDEO:

 

#VIP #Intervizija #ruska Evrovizija #Intervizija 2025 #Intervizija vesti #Intervision #Intervision 2025 #ruska Evrovizija 2025
Komentari 0
ОДРЖАНА ВЕЛИЧАНСТВЕНА ВОЈНА ПАРАДА "СНАГА ЈЕДИНСТВА" Спектакл за крај, Рафали и Мигови на небу! Зачуо се злокобан звук "ђавољих кочија"

ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA" Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk "đavoljih kočija"