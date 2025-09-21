Sprska atletičarka Angelina Topić (20) ćerka proslavljenih atletičara Dragutina i Biljane Topić, osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu u atletici.

Ona je napravila sjajan rezultat i osvojila bronzanu medalju u veoma jakoj konkurenciji.

Pored poznatih roditelja, koji su joj bezuslova podrška, Angelina Topić uživa pažnju i dugogodišnjeg dečka Alekse Tomića (22).

Angelina i Aleksa su mladi ljubavni par, a oboje gaje ljubav prema sportu. Aleksa je takođe atletičar, a njegova disiplina je trčanje, kojem je posvećen poslednjih 10 godina.

Zbog spontanosti i neposrednosti koju pokazuju često ljudi vole da kažu da su oni najsimpatičniji sportski par.

Posebno simpatičan gest Aleksa je uradio pre nešto manje od godinu dana kada je dočekao Angelinu na aerodromu.

Ona se tada vratila sa zlatom iz Perua, a Aleksa je čekao sa odštampanom fotografijom slavnog američkog atletičara Noe Lajlsa i njegov čuveni citat: "Svetski šampioni čega?"

"Angelini našim ponašanjem dajemo primer"

Inače, pre nekoliko godina Dragutin i Biljana su govorili o roditeljstvu i vaspitanju uspešne naslednice Angeline. Foto: M. Vukadinović

- Definitivno važim za strožu i verovatno je tako, rekla je Biljana, a onda se Dragutin nadovezao:

- Nismo toliko strogi, zahtevniji smo u priči nego na delima, ali Angelina uvek istera svoje na kraju. Trudimo se da je saslušamo i da napravimo neki kompromis, ali pre svega da joj ličnim ponašanjem damo dobar primer.

