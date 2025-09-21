Sprska atletičarka Angelina Topić (20) ćerka proslavljenih atletičara Dragutina i Biljane Topić, osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu u atletici.

Ona je napravila sjajan rezultat i osvojila bronzanu medalju u veoma jakoj konkurenciji.

Foto: Profimedia

 

 

Pred Angelinom je tek budućnost i nadamo se još obaranja rekorda i osvajanja medalja. A ko će joj biti konkurencija? Možda baš buduća konkurencija odrasta takođe u porodici Topić - i njena sestra Sofija je takođe atletičarka. I to uspešna!

Ko je Sofija Topić, sestra Angeline Topić?

Porodica Topić je definitivno primer da krv nije voda. Otac Dragutin je bio sjajan skakač, baš kao i majka Biljana (oboje su olimpijci), a Angelina već ruši rekorde i osvaja medalje na najvećim takmičenjima. Na scenu je nedavno stupila i njena mlađa sestra Sofija - takođe skakačica uvis.

Pre oko godinu dana, Sofija je skočila ogromnih 140 cm za svoj uzrast i oborila rekord. I to sa samo 11 godina.

 

 

- Novi rekord, ovaj put Sofije Topić koja je nadmašila svoju sestru Angelinu u ovom uzrastu. Nimalo lak zadatak nadmašiti najbolju na svetu. Za znatiželjne, Angelina je tada skočila 138 cm -  napisao je tada Dragutin Topić.

On je objavio i emotivan snimak uplakane Sofije, koja je slavila uspeh u naručju svoje majke Biljane, a nije mogla da sakrije emocije.

Sofijin otac je ranije govorio o budućnosti svoje mlađe ćerke.

Foto: D. Milovanović

 

 

- Sofija se još uvek samo igra. Kao i Angelini, puštam je da sama odluči čime će da se bavi. Genetika možda jeste bitan faktor, ali ljubav prema sportu, motivacija i žrtva koju sportista podnosi je samo njihova. Roditelj je tu podrška - rekao je tada Topić.

