Srčani udar i unos vode

- Znate šta, 46 odsto stanovnika Srbije ima povišen pritisak. To je strašan procenat, 47 odsto ima povišene masnoće. Ako se ta dva faktora poklope, rizik od srčanog i moždanog udara naglo raste. A najveći problem je što većina ne pije dovoljno vode, rekao je dr Borović.

Prema istraživanjima, čak 80 odsto ljudi u Srbiji ne unosi dovoljno tečnosti.

- Organizam vapi za vodom da se ne bi stvorio ugrušak. Stariji ne piju, a pritom jako sole hranu. To je pogubna kombinacija, naglasio je kardiolog.

Foto: TV Prva printskrin

 

Kako vreme menja naše telo

Promena sa 35 stepeni na 18 utiče na jonsku koncentraciju i vlagu u vazduhu, a to može posebno pogoditi osobe sa anemijom ili povišenim pritiskom.

- Pred oluju ide front pozitivnih jona, to su teški i neprijatni joni. Životinje se sklanjaju, a i ljudi osećaju tegobe. Zbog toga je važno da hranom snizimo pritisak i masnoće, da bi organizam mogao da podnese takve nagle promene, objasnio je dr Borović.

Simptomi infarkta koje ne smemo da ignorišemo

Najviše srčanih i moždanih udara dešava se u ranim jutarnjim časovima. Kod nekih ljudi simptoma nema - svaki četvrti srčani bolesnik nema nikakva upozorenja. Kod drugih srčani udar daje signale:

  • bol u levom ramenu koji se spušta niz ruku
  • bol u vilici ili stomaku
  • iznenadna slabost ili vrtoglavica

- Odmah se ide kod lekara, nema čekanja. Ako se to dogodi u automobilu - stati i pozvati pomoć. Pravilna ishrana, redovna šetnja, duboko disanje i dovoljno vode su osnova prevencije, poručuje kardiolog.

Šta može da pomogne srcu?

Dr Borović savetuje:

- Šetnja ujutru i uveče, disati duboko, zaštita od sunca, više voća i povrća. Ako ste nervozni, kuvana pšenica je odlična, obiluje vitaminom B. Sameljite orahe, dodajte suvo grožđe. To su mali trikovi koji mnogo znače.

Srce pamti svaku našu naviku - i dobru i lošu. Zato voda, hrana, mir i redovni pregledi nisu luksuz, već spas.

