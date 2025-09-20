Demencija je složeni sindrom koji utiče na kognitivne funkcije, pamćenje, mišljenje i svakodnevno funkcionisanje osobe. Iako je gubitak pamćenja najpoznatiji simptom, demencija se može ukazati i kroz neke druge promene, zbog čega je važno prepoznati širi spektar znakova na vreme.

Neurolog je izdao upozorenje o pet potencijalnih pokazatelja demencije te je objasnio da bi ti simptomi mogli da signaliziraju kognitivno pogoršanje kod člana porodice.

Svetska zdravstvena organizacija izvijestila je da otprilike 57 miliona ljudi širom sveta trenutno živi sa ovim stanjem. Iako većina ljudi prepoznaje da gubitak pamćenja predstavlja primarni pokazatelj demencije, to nije jedini znak upozorenja koji treba pratiti. Kroz video podeljen TikToku, dr Baibing Čeng istakao je nekoliko simptoma na koje treba obratiti pažnju, piše Dejli Ekspres. "Demencija nije samo gubitak pamćenja, postoje i drugi znakovi kojih bi svi trebalo da budu svesni", rekao je Čeng.

Ti pokazatelji uključuju: nedostatak svesti, promenu ličnosti, zablude i halucinacije, pad sposobnosti prosuđivanja, besmislena ili nepotrebna kretanja te nedostatak svesti o vlastitom stanju. "Jedan od ovih znakova je nedostatak svesti osobe o vlastitom stanju. Kada se to dogodi, tada osoba ne negira problem niti pokušava da zavara ikoga jer je to neurološki simptom u kojem mozak doslovno ne može da prepozna vlastiti kognitivni pad, što se naziva anosognozija. Na primer, neko može istinski da veruje da vozi sasvim dobro čak i nakon što se više puta izgubi", objasnio je neurolog.

Promena ličnosti može da se pojavi na nekoliko načina: možete primetiti da osoba gubi interesovanje za hobije ili društvene aktivnosti koje je nekada volela ili da prestane da zove prijatelje i više ne želi da izlazi ili se jednostavno čini potpuno nemotivisanom. "S druge strane, može se pojaviti i dezinhibicija, što je suprotno stanje. Na primer, osoba koja je nekada bila vrlo uljudna može da počne da priča neprimerene šale ili daje nepristojne komentare bez ikakvog filtera", objasnio je dr Čeng.

Treći znak su zablude i halucinacije. "Video sam pacijente sa demencijom koji misle da ih članovi porodice potkradaju ili da je voljenu osobu zamenio imitator ili da viđaju ljude koji jednostavno nisu tu", rekao je lekar. Takođe, kod demencije može da bude vidljiv primetan pad prosuđivanja i donošenja odluka. To se često pokazuje u finansijama ljudi poput nasedanja na prevare ili davanja velikih količina novca ili obavljanja loših impulsivnih kupovina koje pre ne bi napravili.

Kao peti znak, dr Čeng je naveo ponavljajuća, besmislena ili neprimerena kretanja poput lutanja, hodanja u krug, nemirnog mrdanja ili repetitivnih radnji. "To može da izgleda kao hodanje napred-nazad ili stalno petljanje po odeći, a to su motorička ponašanja koja se čine čudnim ili neprimerenim i ne služe jasnoj svrsi", zaključio je.

BONUS VIDEO: