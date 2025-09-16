Među mlečnim proizvodima koji bi mogli da smanje rizik posebno se ističe jogurt. Redovna konzumacija ove namirnice može da pomogne u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju funkcije krvnih sudova, posebno kod osoba sa hipertenzijom.

- Niži krvni pritisak znači i manji rizik od moždanog udara, zbog čega je nutritivni paket mlečnih proizvoda, uključujući jogurt, prijatelj zdravlja srca - objašnjava dijetetičarka i nutricionistica Barbara Baron za EatingWell.

Osim probiotika, jogurt je bogat kalcijumom, kalijumom i proteinima
Jedan od razloga zašto jogurt može da smanjiti rizik od moždanog udara jeste njegov probiotski sadržaj. Probiotici podržavaju zdravu crevnu floru, a ravnoteža "dobrih" bakterija povezuje se sa regulacijom krvnog pritiska i smanjenjem upala.

Foto: Profimedia

 

- Budući da jogurt sadrži dobre bakterije, njegova konzumacija može da poveća broj probiotika, poboljša mikrookolinu u crevima i proizvede niz blagotvornih učinaka na ljudski organizam, smanjujući tako šanse za moždani udar - kaže dijetetičarka i nutricionistica Reyna Franko.

Osim probiotika, jogurt je bogat kalcijumom, kalijumom i proteinima, hranljivim materijama koje su ključne za regulaciju krvnog pritiska i održavanje zdrave telesne težine.

- Protein pomaže da ostanemo siti tokom obroka, što može da smanji prejedanje i podrži zdravu telesnu težinu - napominje dijetetičarka i nutricionistica Megan Haf.

Time konzumiranje jogurta postaje jednostavan i delotvoran način za podršku zdravlju srca i smanjenje rizika od moždanog udara.

