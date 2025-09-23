U maju 2009. godine, tokom prolećnog dana u Moskvi, grupa ljudi prošla je tiho preko zelenog groblja u centru grada. Među njima je bio, do tada nepoznat javnosti, Tihon Ševkunov iz Sretenjskog manastira (bio je iguman Sretenjskog manastira u Moskvi od 1995. do 2018. godine), koji je crnim kišobranom štitio predsednika Vladimira Putina.

Putin je tog dana došao da oda počast filozofu Ivanu Iljinu, čije je telo četiri godine ranije preneto iz Švajcarske i ponovo sahranjeno u Moskvi. Predsednik je položio buket crvenih ruža na spomenik i nekoliko trenutaka stajao uz Tihona, pre nego što je otišao.

Već više od 15 godina mediji i političari nazivaju Tihona „Putinovim ispovednikom“, iako sveštenik nikad nije javno potvrdio tu ulogu. Prema glasinama, Tihon i Putin su vrlo bliski, a neki veruju da Tihon poznaje Putina bolje od svih ostalih.

Prijateljstvo koje traje

NJihovo prijateljstvo, kako se tvrdi u pojedinim izvorima, počelo je 1993. godine, kada je Putinova tadašnja supruga LJudmila imala saobraćajnu nesreću. Budući predsednik je tada razmišljao o svom životu i posetio manastir u kojem je bio otac Tihon. Od tada se često zajedno pojavljuju u javnosti, a Tihon je Putina pratio na domaćim i stranim putovanjima, baveći se crkvenim pitanjima. Foto: Milutin Labudović

Sam Ševkunov rekao je novinaru Fajnenšel tajmsa da ga je Putin neočekivano posetio u manastiru krajem 1999. godine, u periodu kada je on bio iguman. Kako je Tihonov stari prijatelj Zurab Čavčavadže ispričao za „Važne priče“, njih dvojica su se zaista srela 1999. godine.

Putinov otac je umro nedelju dana pre njegovog imenovanja za vršioca dužnosti premijera, a on je zamolio svog „prijatelja koji ide u crkvu“ da pronađe sveštenika za sahranu. Preporučio je Ševkunova.

Prema glasinama, Tihon je uveo Putina u pravoslavlje i postao mu duhovnik i kum, iako sam sveštenik te tvrdnje ne potvrđuje. Mada, u ruskim i svetskim medijima nosi titulu Putinovog duhovnika.

Uticaj na društvo i politiku

Otac Tihon imao je ulogu u društvenim inicijativama, uključujući kampanju za antialkoholno zakonodavstvo. Ruski parlament je zabranio prodaju alkohola posle 23 sata, što je bio rezultat te inicijative. Foto: Profimedia

On često naglašava da nema direktan uticaj na Putinove odluke:

– Osoba koja bi mogla da utiče na Putinove odluke ne postoji.

Kremlj ne poriče da Tihon ima duhovni odnos sa predsednikom. Portparol Dmitrij Peskov izjavio je ranije za ruske medije:

– To je privatna stvar. Niko sa sigurnošću ne može reći da li je on duhovnik ili nije.

Moderna i uticajna figura Crkve

Mitropolit Tihon je episkop Ruske pravoslavne crkve; mitropolit Simferopolski i Krimski, poglavar Krimske mitropolije (od 11. oktobra 2023). Ipak, ne važi za tipičnog pravoslavnog poglavara - urban je, koristi tehnologiju i često putuje. NJegovi stavovi bliski su konzervativnim imperijalistima, koji se zalažu za povratak monarhističkim tradicijama. Autor je dokumentarca „Pad carstva – pouka Vizantije“, u kojem kritikuje prozapadne reforme i individualizam kao uzroke propasti Vizantije i ugrožavanja koncepta Rusije kao „Trećeg Rima“.

