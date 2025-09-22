Tramp je na komemoraciji rekao kako je Kirk "mučenik za američku slobodu", zavetovao se da će nastaviti njegov rad te ponovno optužio "radikalnu levicu" za Kirkovo ubistvo.

- Nasilje dolazi uglavnom s levice - rekao je Tramp.

Na komemoraciji su bili i potpredsednik DŽej Di Vens i drugi visoki republikanski funkcioneri koji su došli da odaju počast ubijenom desničarskom aktivisti. Foto: Profimedia

Komemoraciju je organizirala Kirkova konzervativna omladinska organizacija Turning Point USA, a privukla je desetine hiljada ožalošćenih odevenih u crveno, belo i plavo koji su ispunili stadion Stejt Farm u Glendejlu.

Kirkovi prijatelji i kolege konzervativci hvalili su ga kao inspirativnog hrišćanina koji je osnovao politički pokret koji su obećali da će negovati.

NJegova supruga Erika, koja je preuzela vođstvo Turning Point-a, odala je počast svom pokojnom suprugu, gledajući u nebo i bezglasno izgovarajući "volim te", pre nego što je govorila o njegovoj odanosti hrišćanstvu, porodici i aktivizmu.

- Želim da svi znate, iako je Čarli umro prerano, bio je spreman i da umre - rekla je. - Napustio je ovaj svet bez žaljenja. Činio je 100 posto onoga što je mogao svaki dan.

Takođe je ponudila oproštaj 22-godišnjem muškarcu koji je optužen za Kirkovo ubistvo.

Potpredsednik DŽej Di Vens pripisao je Kirku zasluge za pomoć u izboru Trampa za predsednika SAD prošle godine mobilizacijom mladih birača.

- Cela naša administracija je ovde, ali ne samo zato što volimo Čarlija kao prijatelja, već zato što znamo da ne bismo bili ovde bez njega - rekao je Vens. Foto: Profimedia

31-godišnji Kirk ubijen je 10. septembra jednim metkom dok je odgovarao na pitanja publike na kampusu u Juti. Za njegovo ubistvo je optužen 22-godišnji student tehničkog fakulteta, a istražioci kažu da je u porukama svome romantičnom partneru priznao kako je ubio Kirka jer mu je bilo "dosta njegove mržnje".

Grupe za građanska prava kritikovale su Kirka zbog retorike koju su opisale kao rasističku, antiimigrantsku, transfobnu i mizoginu. NJegovi podržavaoci kažu da je bio branilac konzervativnih vrednosti i zagovornik slobode govora.

