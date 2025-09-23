U Bosni i Hercegovini je kasnije snimio još nekoliko filmova, među kojima se posebno ističe kultna epopeja iz ciklusa partizanskog filma - "Partizanska eskadrila", u režiji velikog majstora, Hajrudina Šibe Krvavca.

Radoš je činjenicu da iskoristi činjenicu da se, zbog posla, ponovo nalazi u Sarajevu, te da obiđe mesto na kojem Krvavac počiva.

- Nakon četrdeset godina, evo me opet u Sarajevu, na mestu na kom sam snimio svoj prvi profesionalni kadar. Uzbuđen sam i setan što sam bio u prilici da posetim i grob velikana filma, “DŽona Forda jugoslovenske kinematografije“, kako su ga s pravom zvali, Hajrudina Šibe Krvavca. Osećao sam da mi je dužnost da se, posle toliko godina od njegove tragične smrti, poklonim njegovim senima i zahvalim mu za sve što je učinio za mene. A učinio je mnogo - napisao je Radoš uz fotografiju na Insagramu.

Malo je poznato da je Krvavac preminuo u svom krevetu, potpuno sam u stanu na šestom spratu u vreme blokade i granatiranja Sarajeva 1992. godine, pošto je prethodno odbio vapaje i molbe Bate Živojinovića da bude evakuisan, što je Bata i organizovao, piše Kurir.

- Šiba je umro kao i njegovi filmski junaci - dostojanstveno, hrabro i uzvišeno. I svojom smrću poslao je snažnu poruku o tragici i besmislu rata koji svima donosi nesreću i uništenje svega što je ljudsko - zaključio je Radoš Bajić.

BONUS VIDEO: