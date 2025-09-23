Neidentifikovani muškarac obučen kao sveštenik pokušao je da dođe do poljskog predsednika Karola Navrockog tokom njegove posete Pensilvaniji, javlja Polsat njuz.
Incident se dogodio u katoličkoj crkvi u Dojlstaunu.
- Incident se dogodio tokom mise. Čovek u odeždi, koji nije bio sveštenik, udaljen je sa oltara. Nije nosio nikakve vidljive opasne predmete i nije pružao otpor - navodi se u članku.
Prema rečima glavnog urednika poljskih novina „Fakt“, Mihala Vodžinskog, koji je bio svedok incidenta, osumnjičeni je poznat lokalnoj poljskoj zajednici i ranije je ometao misu, ali ovo je prvi put da se predstavlja kao sveštenik.
Kako se dodaje, privela ga je policija.