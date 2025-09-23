Neidentifikovani muškarac obučen kao sveštenik pokušao je da dođe do poljskog predsednika Karola Navrockog tokom njegove posete Pensilvaniji, javlja Polsat njuz.

Incident se dogodio u katoličkoj crkvi u Dojlstaunu.

- Incident se dogodio tokom mise. Čovek u odeždi, koji nije bio sveštenik, udaljen je sa oltara. Nije nosio nikakve vidljive opasne predmete i nije pružao otpor - navodi se u članku.

FOTO: Profimedia

 

Prema rečima glavnog urednika poljskih novina „Fakt“, Mihala Vodžinskog, koji je bio svedok incidenta, osumnjičeni je poznat lokalnoj poljskoj zajednici i ranije je ometao misu, ali ovo je prvi put da se predstavlja kao sveštenik.

Kako se dodaje, privela ga je policija.

Pročitajte još

SRPKINJA O ŽIVOTU U AUSTRIJI: Beč je skup, teško naći posao

SRPKINJA O ŽIVOTU U AUSTRIJI: Beč je skup, teško naći posao

07:39

HOTEL PROPASTI: Visok 105 spratova, nikad nije primio gosta

HOTEL PROPASTI: Visok 105 spratova, nikad nije primio gosta

07:49

Poseta manastiru koja je Putinu promenila život

Poseta manastiru koja je Putinu promenila život

08:31

HEROJ ILI UBICA? Slučaj Zavadlav ujedinio Balkan

HEROJ ILI UBICA? Slučaj Zavadlav ujedinio Balkan

17:15

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Sport

PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Sport

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

BONUS VIDEO:

#Karol Navrocki #predsednik Poljske Karol Navrocki #Poljska vesti #SAD vesti #Amerika vesti
Komentari 0
НАПАДНУТ ТРАМПОВ ХЕЛИКОПТЕР: Председник у њему, општи хаос над Вашингтоном (ВИДЕО)

NAPADNUT TRAMPOV HELIKOPTER: Predsednik u njemu, opšti haos nad Vašingtonom (VIDEO)