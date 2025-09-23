Neidentifikovani muškarac obučen kao sveštenik pokušao je da dođe do poljskog predsednika Karola Navrockog tokom njegove posete Pensilvaniji, javlja Polsat njuz.

Incident se dogodio u katoličkoj crkvi u Dojlstaunu.

- Incident se dogodio tokom mise. Čovek u odeždi, koji nije bio sveštenik, udaljen je sa oltara. Nije nosio nikakve vidljive opasne predmete i nije pružao otpor - navodi se u članku. FOTO: Profimedia

Prema rečima glavnog urednika poljskih novina „Fakt“, Mihala Vodžinskog, koji je bio svedok incidenta, osumnjičeni je poznat lokalnoj poljskoj zajednici i ranije je ometao misu, ali ovo je prvi put da se predstavlja kao sveštenik.

Kako se dodaje, privela ga je policija.

