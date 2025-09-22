Jedna Srpkinja, koja u Austriji živi već sedam godina, ispričala je na Tik toku gde ima profil "h1gh_volt4ge" kako u Austriji zapravo stvari funkcionišu.

Prvi i najveći izazov predstavlja jezik.

- Da, ljudi u Austriji uglavnom govore engleski, posebno mlađi, i možete se snaći u prodavnicama, kafićima ili na ulici. Ali kada su u pitanju posao, birokratija i ozbiljni koraci za građenje života - bez nemačkog ne možete - kaže ona.

Dodaje da je u njenom slučaju prednost bila to što je nemački učila još u osnovnoj školi, a kasnije usavršavala na Austrijskom institutu u Beogradu. Foto: Profimedia

- Za mnoge je to veliki šok. Lakše ćete se snaći sa srpskim nego sa engleskim - objašnjava.

Drugi čest problem o kojem govori jeste birokratija. Iako Austrija, kako kaže, sve više digitalizuje usluge kroz ID Austria sistem i za svoje građane olakšava svakodnevne procedure, za one koji dolaze izvan Evropske unije najteže je doći do vize i regulisati boravišni status.

Još jedan problem je radno tržište. Danas je, kako kaže, mnogo teže pronaći posao nego ranije.

- Posebno posao na puno radno vreme. Radno tržište se promenilo, firme smanjuju budžete, ukidaju pozicije, ne žele da se bave našim vizama i radnim dozvolama. Treba im neko odmah. I to je trenutno jedna od najvećih mana preseljenja ovde - kaže ona.

Problem su i troškovi života.

- Beč je skup. Ali, naravno, sve zavisi od vaših primanja i od vašeg stila života. Namirnice se mogu naći vrlo povoljno u marketima, ali, neke druge stvari mogu biti vrlo skupe. Mislim na, recimo, sport, umetnost, odlazak u bioskop... Jedan čas pilatesa, recimo, je uglavnom oko 30 evra. Zatim, apoteka. Sve što nije na recept, poprilično je skupo. Ja sam prošlog meseca uzela četiri stvari koje su me koštale 70 evra, a dve od toga su bile na recept. Godišnja karta za gradski prevoz u Beču je 365 evra - objašnjava ona slikovito dodajući da treba uračunati i troškove izlazaka i slično.

- Ulaz u klub je 20 evra, koktel minimum 15 evra. Restoran za dvoje ne možete bez 50 evra. Kirije, naravno, zavise od lokacije i koliko vas živi. Računajte da je za jednu osobu kirija od 600 do 1.000 evra, za dvoje do možda 1.000 - 2.000, a za porodice sa decom i naviše - kaže ona objašnjavajući i da je za nju mana i to što nedeljom ništa ne radi. FOTO: Printscreen/Youtube/ YU Planet

Nije zanemarljiv problem i to što su, kako kaže, Austrijanci vrlo rezervisani, pa je teško socijalno se integrisati u sistem.

- Oni su vrlo rezervisani, tako da sam najviše sreće imala sa našim ljudima ili sa strancima iz nekih drugih zemalja koje su sličnih mentaliteta kao mi - objašnjava ona.

