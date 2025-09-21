"Konjsko ostrvo“ je stari naziv za Malo ratno ostrvo koje pripada opštini Zemun koje je nastalo isto kao i Veliko ratno ostrvo, taloženjem peska, granja i šljunka koje je reka nanela.

Ipak, ranije je Malo ostrvo bilo stabilnije od Velikog, na njemu su živeli konji beogradskih trgovaca i posednika koji nisu imali uslove da ih drže na svojim imanjima, a i za životinje je ovo bila bolja opcija zbog izobilja hrane i vode. Na ostrvu su se kretale slobodno, što je takođe, bila jedna od prednosti, piše Grad Beograd.

Strateška tačka Beograda

Naziv Ratno ostrvo duguje istoriji, jer je pre svega ono bilo strateška tačka sa koje je Beograd i napadan i branjen. Foto: Jutjub printskrin/Grad Beograd

Ranije poznato kao Konjsko ostrvo, kasnije je naziv Ratno dobilo tokom Balkanskih ratova, kada su počeli da ga koriste srpski vojnici, a prema nekim izvorima Austrougara u Prvom svetskom ratu je služio kao baza između leve i desne obale reke.

Prednost Malog ostrva je bila i ta što je ređe bilo poplavljeno od njegovog kako su ga neki zvali "pobratima", Velikog.

Kad je počela izgradnja Novog Beograda, na mestu današnjih blokova su se nalazile močvare, a pesak sa ostrva se koristio za njihovo pokrivanje i punjenje, da bi se stvorilo stabilno zemljište.

Celo je prekriveno vegetacijom, a zajedno sa Velikim ratnim ostrvom je zaštićeno kao prirodno dobro.

Od centra Beograda udaljeno je samo dva kilometra vazdušnom linijom, a vidi se sa različitih gradskih lokacija, Zemunskog keja, platoa kod Pobednika, šetališta na Dunavskom keju na Dorćolu, kao i sa vidikovca na Gardoš kuli.

Ipak, najlepši utisak se stiče kad se krstari rekama, tada se pruža pogled na ovu prirodnu oazu između dva urbana jezgra prestonice, koja je sačuvana i kao takva predstavlja simbol Beograda.

