Snimak Vladimira Putina postao je viralan nakon što su na televizijskim snimcima uočene neobične izbočine na ramenima njegovog sakoa - baš u trenutku dok držao lekciju Zapadu o nuklearnom oružju.

Snimci su ubrzo preplavili društvene mreže, a počele su da se nižu razne teorije. Foto: Tviter printskrin/@Gerashchenko_en

Najčešća je da je ruski predsednik nosio pancir ispod plavog sakoa tokom sastanka Saveta bezbednosti Rusije.

- Naglašavam, i niko ne bi smeo da sumnja, da je Rusija sposobna da odgovori na svaku postojeću ili nadolazeću pretnju, i to ne rečima, već vojnotehničkim merama - poručio je na sastanku Putin.

Putin spoke to the Russian security council.



He made his usual remarks about the West being "destructive" for "dialogue between nuclear countries," promised that Russia is ready to respond to any "strategic threats" etc.



But what is happening to his shoulders?

Ruski predsednik komentarisao je sporazum "Novi START" i rekao da bi dopuštanje da on istekne bila velika greška. Dodao je da je Rusija spremna da nastavi da se pridržava sporazuma "Novi START" o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.

Kritika Zapada i narušeni odnosi

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje. Foto: Profimedia

Uloga sistema kontrole naoružanja

Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.

Novi START - poslednji bilateralni sporazum

Kao primer, Putin je naveo sporazum "Novi START", potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.

