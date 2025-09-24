Protojerej-stavrofor Sreten Mitrović (72), sveštenik u penziji iz Bijeljine, poginuo je sinoć, 23. septembra, u saobraćajnoj nesreći kod Ugljevika, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Tragedija se, na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla, u mestu Maleševci, opština Ugljevik, dogodila oko 19.50.

Učestvovali su autobus "mercedes" kojim je upravljao V. M. iz Lopara i "opel" kojeg je vozio Bijeljinac Mitrović. Foto: Eparhija zvorničko-tuzlanska

"Bio je otac pun ljubavi"

Iz Eparhije zvorničko-tuzlanske su saopštili da je Mitrović rođen na Sretenje 1953. godine u Vukosavcima, kod Lopara. Završio je Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Rukopoložen je 29. avgusta 1975. godine za đakona, a 1. septembra iste godine u čin sveštenika.

- Svoju svešteničku službu započeo je u Eparhiji timočkoj kao paroh salaški (1975-1981), zatim velikoizvorski (1981-1984) i VI zaječarski paroh (1984-2015). Od 2001. do 2015. godine obavljao je dužnost arhijerejskog namesnika zaječarskog, a izvesno vreme bio je i sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije timočke. Za svoj trud i službu odlikovan je 2005. godine od tadašnjeg Episkopa timočkog, a sadašnjeg Mitropolita žičkog Justina, pravom nošenja naprsnog krsta - naveli su iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Penzionisan je 2015. godine i bio je nastanjen u Bijeljini, gde je, kako se dodaje u saopštenju, u okviru Eparhije zvorničko-tuzlanske nastavio neumorno da služi Bogu i narodu.

- Sa suprugom Kristinom izrodio je dve ćerke Gordanu i Natašu, dobio zetove Željka i Savu, kao i unučad Danicu, Jovanu, Bogdana i Sofiju. Bio je otac pun ljubavi, trudeći se da molitvenim primerom uvek rukovodi porodicu putem pravoslavne vere i Božje pravde - naglašeno je u saopštenju iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.