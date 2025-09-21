Smrt 26-godišnje Adne Rovčanin-Omerbegović potresla je porodicu, prijatelje, ali i celu zajednicu. Samo dva dana nakon što je izrekla sudbonosno "da" svom suprugu Farisu, Adna je iznenada preminula, ostavljajući iza sebe bol koju je teško opisati rečima.

NJena smrt izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su objavljivane poruke tuge, neverice i oproštaja. Posebno je dirnuo Farisov emotivni oproštaj od voljene supruge. Foto: Instagram printskrin/adnarovcaninn

- Živote moj, najveća moja ljubavi… Neka ti dragi Alah podari lepi DŽenet. U mom srcu si zauvek i nikad te neću zaboraviti, a znam da ćemo se kad-tad opet sresti. U mojim si mislima i dovama. Hvala ti za najveću ljubav koju jedna žena može pružiti. Voli te muž - napisao je Faris u objavi koja je rasplakala mnoge.

Adna i Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom hotelu na Ilidži. Već sledeći dan Adni je pozlilo, a 15. septembra preminula je, svega dva dana nakon venčanja.

Foto: Instagram printskrin/adnarovcaninn

Ova tragična sudbina prekinula je život mlade devojke koja je bila poznata po svom radu, energiji i osmehu, a iza sebe je ostavila neizmernu tugu kod onih koji su je voleli.

