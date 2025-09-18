Adna Rovčanin-Omerbegović (26) iz Sarajeva, koja je preminula svega dva dana nakon svog venčanja, sahranjena je juče.

Adna i njen suprug Faris venčali su se u subotu, 13. septembra, u jednom sarajevskom hotelu na Ilidži. Noć koja je trebalo da bude najlepša u životu mladog para pretvorila se u tragediju. Prema rečima porodice i prijatelja, Adni je nakon svadbenog veselja naglo pozlilo, te je hitno prebačena na KCUS Sarajevo, gde je nakon nekoliko dana provedenih preminula u ponedeljak, 15. septembra, u 26. godini života. FOTO: Printskrin Instagram adnarovcaninn

Adna je na društvenoj mreži TikTok bila veoma aktivna i često je delila momente iz svog života.

Poslednji video Adna je objavila dan pred svoje venčanje. Na snimku se vidi kako se članovi njene porodice i prijatelji pripremaju za njenu svadbu uz šaljiv citat iz jednog popularnog videa.

Foto: Društvene mreže

- Ja ne bih želeo ikoga da uvredim - napisala je Adna u opisu videa.

Poruke opraštanja

Mnogi prijatelji u komentarima ispod videa nakon njene smrti objavljuju tužne poruke u kojima se opraštaju od voljene Adne.

Adna se bavila kozmetikom i imala svoj salon u Sarajevu, a prijatelji je opisuju kao vrednu, nasmejanu i uvek vedru devojku, piše portal Crna hronika.

Na društvenim mrežama prijatelji i poznanici opraštaju se od nje emotivnim porukama: Foto: Instagram printskrin/adnarovcaninn

"Još juče si bila među nama, danas te ispraćamo. Počivaj u miru, draga Adna", "Nije pravedno da život mladih ljudi ovako prerano stane. Ostaćeš u našim srcima", samo su neke od poruka.

Tragedija koja je pogodila porodicu Rovčanin-Omerbegović u kratkom roku odjeknula je u celom Sarajevu.

(Crna hronika)

