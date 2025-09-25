Folker Darko Lazić otkazao je nastup zbog povreda koje je zadobio sinoć u saobraćajnoj nesreći.

Na Instagramu su se oglasili iz kluba u kojem je trebalo da nastupi, a saopštenje su preneli i Darko i njegov menadžer na svojim nalozima.

Foto: Printskrin Instagram/darkolazicofficial

 

 

- Dragi gosti, zbog vama poznatih razloga, tj. saobraćajne nesreće, Darko Lazić neće moći da nastupi sutra, 26.9. U dogovoru sa menadžmentom Darka Laziča, pobrinuli smo se za adekvatnu zamenu - Đani je uz nas - stajalo je između ostalog u saopštenju.

"Nisam divljao"

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio za "Blic" i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

Pročitajte još

UZELA MAKAZE I SAMA ODSEKLA KOSU Vidite kako sad izgleda Ana

UZELA MAKAZE I SAMA ODSEKLA KOSU Vidite kako sad izgleda Ana

22:13

"Nastaviću da vozim! Što da mi uzmu dozvolu? Dešava se..."

"Nastaviću da vozim! Što da mi uzmu dozvolu? Dešava se..."

20:52

PRODAO KUĆU ZBOG DUGA: Đani napustio Srbiju - prokockao vilu

PRODAO KUĆU ZBOG DUGA: Đani napustio Srbiju - prokockao vilu

08:43

Viki Miljković prodaje 280 stanova Saše Popovića

Viki Miljković prodaje 280 stanova Saše Popovića

16:46

- Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je.

Foto: ATA images/A. Axel

 

 

Oglasilo se tužilaštvo

Oglasilo se Treće osnovno tužilaštvo o udesu u kom je učestvovao folker Darko Lazić. Saopštenje prenosimo u celosti:

Foto: Novosti, P. Milošević, Antonio Ahel/ATA images

 

 

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozača autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine) i u kojoj su vozač D.L. i putnica i njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede, naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

(Blic)

KAKAV TRILER! Zvezda i Seltik po pljusku odigrali čudesan meč Lige Evrope na Marakani! (VIDEO)
Sport

KAKAV TRILER! Zvezda i Seltik po pljusku odigrali čudesan meč Lige Evrope na Marakani! (VIDEO)

TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Sport

TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

BONUS VIDEO:

#Darko Lazić #Darko Lazić vesti #Darko Lazić instagram #Darko Lazić udes #Darko Lazić saobraćajna nesreća #Darko Lazić saobraćajka #Darko Lazić sudar #pevač Darko Lazić #VIP #Đani #Radiša Trajković Đani
Komentari 0
ДРАМА У ПЕНТАГОНУ: Стотине највиших војних званичника на хитном састанку, нико не зна о чему се ради

DRAMA U PENTAGONU: Stotine najviših vojnih zvaničnika na hitnom sastanku, niko ne zna o čemu se radi