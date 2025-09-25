Folker Darko Lazić otkazao je nastup zbog povreda koje je zadobio sinoć u saobraćajnoj nesreći.

Na Instagramu su se oglasili iz kluba u kojem je trebalo da nastupi, a saopštenje su preneli i Darko i njegov menadžer na svojim nalozima. Foto: Printskrin Instagram/darkolazicofficial

- Dragi gosti, zbog vama poznatih razloga, tj. saobraćajne nesreće, Darko Lazić neće moći da nastupi sutra, 26.9. U dogovoru sa menadžmentom Darka Laziča, pobrinuli smo se za adekvatnu zamenu - Đani je uz nas - stajalo je između ostalog u saopštenju.

"Nisam divljao"

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio za "Blic" i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

- Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj - poručio je. Foto: ATA images/A. Axel

Oglasilo se tužilaštvo

Oglasilo se Treće osnovno tužilaštvo o udesu u kom je učestvovao folker Darko Lazić. Saopštenje prenosimo u celosti: Foto: Novosti, P. Milošević, Antonio Ahel/ATA images

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozača autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine) i u kojoj su vozač D.L. i putnica i njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede, naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

