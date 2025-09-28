Vilis je rođen je 19. marta 1955. godine u Idar-Oberštajnu, u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj. NJegovi roditelji, Marlen i Dejvid, dali su mu ime Volter Brus Vilis.

Dakle, “Brus” mu je, zapravo, srednje ime, dok mu je pravo ime Volter. Ova informacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Slavni glumac rođen je u porodici sa troje dece. Foto: Jutjub printskrin

Jedan obožavalac se našalio: „On i Volter Vajt mogli bi da osnuju klub i nazovu ga Ćelavi Volteri!“

Zdravstveni problemi

Podsetimo, Vilis se povukao iz Holivuda 2022. godine, kada mu je dijagnostikovana afazija. Kasnije je potvrđeno da boluje od frontotemporalne demencije, teške bolesti mozga koja pogađa govor, ponašanje i pamćenje.

NJegova supruga, Ema Heming Vilis, nedavno je otkrila da glumac i dalje prepoznaje svoju porodicu i da se trudi da održi kontakt:

– Kada smo uz njega, njegovo lice se ozari. Drži nas za ruke, grli i ljubi. To je sve što mi treba, rekla je Ema.

Brus i Ema imaju dve ćerke – Mejbl (13) i Evelin (11). Glumac iz prvog braka sa Demi Mur ima još tri ćerke: Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31). Uprkos bolesti, Vilis nastavlja da provodi vreme sa porodicom i da održava blizak odnos sa decom.

