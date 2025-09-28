Vilis je rođen je 19. marta 1955. godine u Idar-Oberštajnu, u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj. NJegovi roditelji, Marlen i Dejvid, dali su mu ime Volter Brus Vilis.

Dakle, “Brus” mu je, zapravo, srednje ime, dok mu je pravo ime Volter. Ova informacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Slavni glumac rođen je u porodici sa troje dece.

Foto: Jutjub printskrin

 

Jedan obožavalac se našalio: „On i Volter Vajt mogli bi da osnuju klub i nazovu ga Ćelavi Volteri!“

Zdravstveni problemi

Podsetimo, Vilis se povukao iz Holivuda 2022. godine, kada mu je dijagnostikovana afazija. Kasnije je potvrđeno da boluje od frontotemporalne demencije, teške bolesti mozga koja pogađa govor, ponašanje i pamćenje.

Pročitajte još

DOZVOLA MU NIJE ODUZETA TRAJNO Mijatović o Lazićevoj nesreći

DOZVOLA MU NIJE ODUZETA TRAJNO Mijatović o Lazićevoj nesreći

10:40

Zvezda Uvoda u anatomiju teško bolesna "Telo mi se oduzima"

Zvezda Uvoda u anatomiju teško bolesna "Telo mi se oduzima"

09:57

NA POTERNICI INTERPOLA: Zašto Bati sin nije bio na sahrani?

NA POTERNICI INTERPOLA: Zašto Bati sin nije bio na sahrani?

09:16

LJUTILA SE: Pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI

LJUTILA SE: Pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI

08:26

Foto: Profimedia

 

NJegova supruga, Ema Heming Vilis, nedavno je otkrila da glumac i dalje prepoznaje svoju porodicu i da se trudi da održi kontakt:
– Kada smo uz njega, njegovo lice se ozari. Drži nas za ruke, grli i ljubi. To je sve što mi treba, rekla je Ema.

Brus i Ema imaju dve ćerke – Mejbl (13) i Evelin (11). Glumac iz prvog braka sa Demi Mur ima još tri ćerke: Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31). Uprkos bolesti, Vilis nastavlja da provodi vreme sa porodicom i da održava blizak odnos sa decom.

RUSKE LEGENDE NAPUŠTAJU SRBIJU? Beograd im je postao druga kuća, ali... milioni ih sad "teraju" u Moskvu
Sport

RUSKE LEGENDE NAPUŠTAJU SRBIJU? Beograd im je postao druga kuća, ali... milioni ih sad "teraju" u Moskvu

ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
Sport

ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!

BONUS VIDEO:

#Brus Vilis #glumac Brus Vilis #Brus Vilis pravo ime #VIP
Komentari 0
ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА ОКТОБАР: Метеоролог Тодоровић најавио снег следеће недеље

DETALJNA PROGNOZA ZA OKTOBAR: Meteorolog Todorović najavio sneg sledeće nedelje