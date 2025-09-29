Vanja Bulić progovorio je o svojoj karijeri i istakao da su danas kriterijumi za voditelja spušteni, te da danas to svako može biti.

- Nekada smo imali dve televizije i lako je bilo napraviti dobre novinare i voditelje. Tada je imalo šest, sedam novinara. Danas vide lepu devojku u butiku i dovedu je da bude voditeljka. Nekada je trebalo dve godine samo da šetaju kroz televiziju da bi se nakon toga pojavile i rekle "Poštovani gledaoci, večeras ćete u 20 časova imati dramu..." To je bilo posle dve godine, sada je sve drugačije - izjavio je Vanja Bulić i dodao: Foto: V. Danilov

- Da bi bio na televiziji, moraš da budeš pismen i obrazovan pre svega, a onda da imaš prijatan glas i izgled. Ne da si lep, već da te je ugodno gledati - poručio je on za Hype TV.

BONUS VIDEO: