Odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković i dalje je predmet pažnje javnosti, a poznata pevačica nedavno je otvoreno govorila o svojim stavovima povodom rada u žiriju "Pinkovih zvezda" i razlozima zbog kojih je uputila oštre kritike mlađoj koleginici.

U emisiji "Premijera Vikend Specijal", Zorica je prvo istakla svoj odnos sa ostalim članovima žirija, posebno sa Desingericom i Jelenom Karleušom, a potom je objasnila zbog čega je nezadovoljna ponašanjem Viki Miljković. Foto: Profimedia

- Ja moram da kažem da nisam razmišljala da li treba da se priključim žiriju jer je kontraverzan momak tamo, konkretno Desingerica. On je predivan prema meni, veoma je kulturan, prema meni je suzdržan, a to što on radi, radi za sebe. Sa druge strane, Jelenu nisam poznavala kao ovo što je sada, jesam je znala kada je bila detence, aj sam sarađivala sa njenom mamom Divnom. Iskreno bilo je davno kada sam ja išla kod Divne u emisiju, a tamo me je sačekala mala Jelena i divna mi je rekla da želi da se upozna sa mnom, ona ima veliko poštovanje prema meni, i iskreno poštujem i ja nju. Bosanac je neko ko baci strelicu, ali povuče, i on me poštuje zbog Miroljuba - izjavila je Zorica. Foto: ATA images/M. M.

Kada je reč o Viki Miljković, Zorica je bila direktnija:

- E sada što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira - iskrena je bila pevačica.

Zorica je otkrila i da su joj ćerka Zlata i Kemiš velika podrška tokom snimanja emisije:

- Zlata je moj stilista i šminker, a pored toga Kemiš je tu da uvek bude kraj mene - zaključila je Brunclik.

