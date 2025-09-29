Ivan Tasovac, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije i nekadašnji ministar kulture, bio je poznat kao harizmatična ličnost, čovek oštrog duha, vedrog pogleda na život i nepokolebljiv u svojoj posvećenosti muzici. Međutim, iza njegove javne energije i umetničkog entuzijazma krila se i lična drama - borba sa jednom od najtežih bolesti.

Kako je saznao da ima rak

Krajem 2018. godine, Tasovac je doživeo nezgodu igrajući košarku, što je naizgled trebalo da bude samo obična sportska povreda. Ipak, taj trenutak pokazao se presudnim za njegovo zdravlje i život. Upravo tada su lekari otkrili nešto mnogo ozbiljnije od preloma pršljena - veliki tumor na kičmi, koji je godinama rastao neotkriven. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Sam Tasovac je otvoreno govorio o tom periodu, ne skrivajući ni težinu ni psihološke posledice kroz koje je prolazio.

U tom periodu, kada je bio prikovan za krevet i nije mogao ni da se pomeri, kamoli da čita ili sluša muziku, shvatio je mnoge stvari.

- Kada otkriješ šta je nova definicija bola, imaš samo jednu ambiciju, da taj bol prestane. I kada ne možeš da se pokreneš, kada bespomoćan ležiš u krevetu, osećaš potrebu da što pre staneš na noge, da možeš, za početak, da odeš do kafića, posle toga i do Filharmonije. Nisam sebi dozvoljavao crne misli. Davno sam shvatio da izgovorene reči u dobroj meri oblikuju našu stvarnost - govorio je nakon što se izlečio. Foto: I. Marinković

Operacija i izlečenje

NJegovo zdravstveno stanje zahtevalo je ozbiljnu medicinsku intervenciju. Lekarski tim na čelu sa doktorom Zagorcem uspešno je obavio operaciju, uklonivši tumor i saniravši povredu. Ivan Tasovac je nakon šest nedelja bolničkog lečenja napustio kliniku i nastavio svoj oporavak.

Sam je opisivao kako je izgledao taj ključni trenutak:

- Tog dana sam se povredio igrajući košarku i prebačen sam u Urgentni centar u ne baš novogodišnjem raspoloženju. Lekari su konstatovali da mi je pukao prvi pršljen i da su male šanse da ću najluđu noć provesti igrajući čoček. Već sutradan se pokazalo da je to, međutim, bio tek početak medicinskog zapleta za mene i meni bliske ljude, pošto je na snimcima otkriven i poveliki tumor na četvrtom pršljenu - ispričao je bio Tasovac za "Stil".

- Da se nisam slomatao na košarci, postojala je realna šansa da tumor star više od decenije ne bi bio otkriven na vreme, što je moglo da ima katastrofalne posledice. Ali, da skratim kako ne bih skliznuo u patetiku klinike Švarcvald: imao sam vrhunsku negu, operisao me je tim sjajnih lekara koje je predvodio doktor Zagorac, tumor je odstranjen, sportska povreda sanirana i ja sam, posle više od šest nedelja, napustio bolnicu - rekao je Tasovac tad.

NJegov optimizam, smisao za humor i uporna volja da se vrati muzici pomogli su mu da prevaziđe teške trenutke i ponovo stane na noge. Upravo zahvaljujući toj upornosti, već 2019. godine govorio je o sebi kao o pobedniku u borbi sa bolešću. Foto: Zoran Jovanović Mačak

Poslednje godine i smrt

Nakon oporavka, Tasovac se vratio svojim profesionalnim obavezama u Beogradskoj filharmoniji, ali i društvenom angažmanu. Ipak, iako je uspeo da pobedi rak, njegovo zdravlje ostalo je krhko.

Ivan Tasovac je preminuo iznenada 29. septembra 2021. godine, u 56. godini života. Prema zvaničnim informacijama, smrt je nastupila usled srčanog zastoja, u njegovom domu. Vest o njegovoj smrti potresla je ne samo kulturnu javnost Srbije, već i širu međunarodnu zajednicu, jer je Tasovac bio čovek koji je ostavio snažan trag u promociji klasične muzike i kulturnoj diplomatiji.

Sećanje na Ivana Tasovca

Iako ga je sudbina prerano prekinula, ostala je uspomena na čoveka koji je strastveno voleo muziku i život. NJegova borba sa bolešću pokazala je hrabrost, dok je njegova smrt podsetila koliko je ljudski vek krhak i nepredvidiv.

Ivan Tasovac ostaje upamćen kao veliki borac, umetnički vizionar i simbol istrajnosti.

(Stil)

