 Taste Atlas opisuje ajvar kao tradicionalni srpski namaz, poreklom iz leskovačkog kraja. Ključ su domaće sorte crvene paprike, poput kanije, kurtovske kapije i palanačkog čuda. Mada je Leskovac poznat i po vrhunskom roštilju, ovog puta je fokus na crvenom zlatu – ajvaru koji osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci za domaći južnjački ajvar

  • 10 kg kvalitetne crvene paprike
  • 2 kg ljutih crvenih papričica (po ukusu)
  • 1 l ulja
  • 1-2 kašike esencije ili sirća
  • Beli luk i so po ukusu

Svaka domaćica tvrdi da je baš njen recept originalan, ali evo jednog od načina kako da pripremite leskovački ili pirotski ajvar.

Foto: Shutterstock

 

Priprema korak po korak

  • Papriku dobro operite, osušite krpom i pecite sa svih strana.
  • Vruću papriku stavite u najlon kese i vezujte – na taj način paprika se poduspari i lakše se ljušti.
  • Oljuštite papriku, odstranite peteljke i semenke, i stavite u rešetkastu posudu da se oceđuje preko noći.
  • Sutradan papriku sameljite mašinom za meso (ili iseckajte rukom).
  • Tegle punite kašikom, povremeno ih lagano lupkajući kako ne bi ostali mehurići vazduha.

Zatvorite vrućim poklopcima i odložite na tamno mesto.

Napomena: Pravi domaći leskovački ajvar ne sadrži paradajz, plavi patlidžan ni druge dodatke – samo kvalitetnu papriku i ljubav prema tradiciji.

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"
Reportaže

BRANIO OTADŽBINU, ODLETEO U SMRT I VEČNU SLAVU: Kako je major Milan Tepić digao u vazduh magacin sa oružjem da ga se ne dokopaju "zenge"

SELE SE IZ NIONA U BEOGRAD! Nestvarne vesti za Srbiju! Čuvena sportska organizacija se seli u prestonicu naše zemlje!
Sport

SELE SE IZ NIONA U BEOGRAD! Nestvarne vesti za Srbiju! Čuvena sportska organizacija se seli u prestonicu naše zemlje!

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

TRIKOVI ZLATA VREDNI: Kako najlakše očistiti zagorelo mleko?

TRIKOVI ZLATA VREDNI: Kako najlakše očistiti zagorelo mleko?

11:33

VELIKI GREH RODITELJA: Zbog ovoga se deca osećaju nesrećno

VELIKI GREH RODITELJA: Zbog ovoga se deca osećaju nesrećno

11:26

OMILJENI KOLAČ BIVŠE JUGE: Kraljica slavlja

OMILJENI KOLAČ BIVŠE JUGE: Kraljica slavlja

11:05

KLJUČNE SU TRI STVARI: Kako da vam se kiseli kupus ne pokvari

KLJUČNE SU TRI STVARI: Kako da vam se kiseli kupus ne pokvari

10:35

#ajvar #leskovački ajvar #Ajvar recept #najbolje srpsko jelo #Taste Atlas #hrana #žena
Komentari 0
ВЕЛИКА АКЦИЈА УКП У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ: У току су претреси на више од 70 локација

VELIKA AKCIJA UKP U CELOJ SRBIJI: U toku su pretresi na više od 70 lokacija