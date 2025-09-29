Taste Atlas opisuje ajvar kao tradicionalni srpski namaz, poreklom iz leskovačkog kraja. Ključ su domaće sorte crvene paprike, poput kanije, kurtovske kapije i palanačkog čuda. Mada je Leskovac poznat i po vrhunskom roštilju, ovog puta je fokus na crvenom zlatu – ajvaru koji osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci za domaći južnjački ajvar
- 10 kg kvalitetne crvene paprike
- 2 kg ljutih crvenih papričica (po ukusu)
- 1 l ulja
- 1-2 kašike esencije ili sirća
- Beli luk i so po ukusu
Svaka domaćica tvrdi da je baš njen recept originalan, ali evo jednog od načina kako da pripremite leskovački ili pirotski ajvar.
Priprema korak po korak
- Papriku dobro operite, osušite krpom i pecite sa svih strana.
- Vruću papriku stavite u najlon kese i vezujte – na taj način paprika se poduspari i lakše se ljušti.
- Oljuštite papriku, odstranite peteljke i semenke, i stavite u rešetkastu posudu da se oceđuje preko noći.
- Sutradan papriku sameljite mašinom za meso (ili iseckajte rukom).
- Tegle punite kašikom, povremeno ih lagano lupkajući kako ne bi ostali mehurići vazduha.
Zatvorite vrućim poklopcima i odložite na tamno mesto.
Napomena: Pravi domaći leskovački ajvar ne sadrži paradajz, plavi patlidžan ni druge dodatke – samo kvalitetnu papriku i ljubav prema tradiciji.