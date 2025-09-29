Taste Atlas opisuje ajvar kao tradicionalni srpski namaz, poreklom iz leskovačkog kraja. Ključ su domaće sorte crvene paprike, poput kanije, kurtovske kapije i palanačkog čuda. Mada je Leskovac poznat i po vrhunskom roštilju, ovog puta je fokus na crvenom zlatu – ajvaru koji osvaja na prvi zalogaj.

Sastojci za domaći južnjački ajvar

10 kg kvalitetne crvene paprike

2 kg ljutih crvenih papričica (po ukusu)

1 l ulja

1-2 kašike esencije ili sirća

Beli luk i so po ukusu

Svaka domaćica tvrdi da je baš njen recept originalan, ali evo jednog od načina kako da pripremite leskovački ili pirotski ajvar. Foto: Shutterstock

Priprema korak po korak

Papriku dobro operite, osušite krpom i pecite sa svih strana.

Vruću papriku stavite u najlon kese i vezujte – na taj način paprika se poduspari i lakše se ljušti.

Oljuštite papriku, odstranite peteljke i semenke, i stavite u rešetkastu posudu da se oceđuje preko noći.

Sutradan papriku sameljite mašinom za meso (ili iseckajte rukom).

Tegle punite kašikom, povremeno ih lagano lupkajući kako ne bi ostali mehurići vazduha.

Zatvorite vrućim poklopcima i odložite na tamno mesto.

Napomena: Pravi domaći leskovački ajvar ne sadrži paradajz, plavi patlidžan ni druge dodatke – samo kvalitetnu papriku i ljubav prema tradiciji.

