Pevačica Snežana Đurišić je pre veze sa ginekologom Vanjom Miloševićem bila je u braku sa Slobodanom Gvozdenovićem, a jednom prilikom je podelila svoje iskustvo sa početka njihovog zajedničkog života.

Ona je otkrila da je bilo teških trenutaka, te da su se suočili sa velikim dugovima.

Snežana je otkrila detalje o svom bračnom životu i osvrnula se na izazove kroz koje su prolazili u tom periodu. Foto: ATA images

- Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim - rekla je Snežana i dodala da su se ona i suprug borili da izgrade krov nad glavom.

Foto: ATA images

- Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla. Pri tom je tu bila zabranjena gradnja, ali da ne dužim tu priču, uspeli smo da dobijemo dozvolu za gradnju kuće. Prihod nam je dnevno bio milion, a rashod milion i po i ušli smo u dugove - rekla je pevačica jednom prilikom u emisiji "Iz profila" i dodala da je smrt svog voljenog bio šok od kog dugo nije mogla da se oporavi. Foto: ATA images

Snežana je, nakon smrti supruga, odlučila da proda vilu na Dedinju, o čemu je jednom prilikom i govorila:

- Mi smo tu kuću prodali kad je Marko imao udes, tad sam rekla: "Slušaj, mnogo sam ovde plakala i hoću da se sklonim odavde", i to sam i učinila - rekla je ona, a pevačica trenutno živi u vili u Jajincima.

BONUS VIDEO: